На территории гомельской БСМП демонтировали спорную клумбу. Смотрите, как было и как стало

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Комиссарова, около БСМП, оборудовали необычную клумбу. Фотофакт вчера опубликовал TUT.BY. После публикации, по словам сотрудников больницы, их заставили демонтировать клумбу. Смотрите, как было и как стало.



















Как рассказали TUT.BY сотрудники больницы, в БСМП проходил конкурс клумб, каждое отделение старалось сделать что-то оригинальное на закрепленной за ним территории. Здесь таким необычным образом постарались обыграть поваленное ураганом дерево.

Однако после публикации фото оригинальной клумбы на TUT.BY и неоднозначной реакции на креативный дизайн на форумах и в соцсетях ее быстро демонтировали: по словам сотрудников больницы, «поднялся кипиш со звонками со всех уровней».

Получить официальный комментарий о причинах демонтажа у администрации больницы в субботу TUT.BY не удалось.





Насколько нам известно, сотрудники гомельской БСМП обиделись на наш портал за первый вариант заголовка к новости о клумбе — мы назвали проект «креативной „расчленёнкой“» (заголовок был изменен по просьбе руководства БСМП). Никого не хотели обидеть — хотя, говорят, в сумерках и правда выглядело жутковато, — и приносим свои извинения творческим медикам. Под прошлым материалом мы разместили опрос, чтобы узнать, поняли ли люди креативную идею гомельских медиков. Пока проголосовало более 2 тыс. человек, 42% читателей клумба не понравилась, 31% посчитал ее крутой.