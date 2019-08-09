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На территории гомельской БСМП демонтировали спорную клумбу. Смотрите, как было и как стало

10.08.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Комиссарова, около БСМП, оборудовали необычную клумбу. Фотофакт вчера опубликовал TUT.BY. После публикации, по словам сотрудников больницы, их заставили демонтировать клумбу. Смотрите, как было и как стало.







Как рассказали TUT.BY сотрудники больницы, в БСМП проходил конкурс клумб, каждое отделение старалось сделать что-то оригинальное на закрепленной за ним территории. Здесь таким необычным образом постарались обыграть поваленное ураганом дерево.

Однако после публикации фото оригинальной клумбы на TUT.BY и неоднозначной реакции на креативный дизайн на форумах и в соцсетях ее быстро демонтировали: по словам сотрудников больницы, «поднялся кипиш со звонками со всех уровней».

Получить официальный комментарий о причинах демонтажа у администрации больницы в субботу TUT.BY не удалось.


Насколько нам известно, сотрудники гомельской БСМП обиделись на наш портал за первый вариант заголовка к новости о клумбе — мы назвали проект «креативной „расчленёнкой“» (заголовок был изменен по просьбе руководства БСМП). Никого не хотели обидеть — хотя, говорят, в сумерках и правда выглядело жутковато, — и приносим свои извинения творческим медикам.

Под прошлым материалом мы разместили опрос, чтобы узнать, поняли ли люди креативную идею гомельских медиков. Пока проголосовало более 2 тыс. человек, 42% читателей клумба не понравилась, 31% посчитал ее крутой.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на улице Комиссарова, около БСМП, оборудовали необычную клумбу. Фотофакт вчера опубликовал TUT.BY. После публикации, по словам сотрудников больницы, их...
 
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