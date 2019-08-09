|
На территории гомельской БСМП демонтировали спорную клумбу. Смотрите, как было и как стало
10.08.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Комиссарова, около БСМП, оборудовали необычную клумбу. Фотофакт вчера
Как рассказали TUT.BY сотрудники больницы, в БСМП проходил конкурс клумб, каждое отделение старалось сделать что-то оригинальное на закрепленной за ним территории. Здесь таким необычным образом постарались обыграть поваленное ураганом дерево.
Однако после публикации фото оригинальной клумбы на TUT.BY и неоднозначной реакции на креативный дизайн на форумах и в соцсетях ее быстро демонтировали: по словам сотрудников больницы, «поднялся кипиш со звонками со всех уровней».
Получить официальный комментарий о причинах демонтажа у администрации больницы в субботу TUT.BY не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле на улице Комиссарова, около БСМП, оборудовали необычную клумбу. Фотофакт вчера опубликовал TUT.BY. После публикации, по словам сотрудников больницы, их...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)