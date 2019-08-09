В Островце открыли Центр творчества детей и молодежи

Источник материала: Вороновская газета





Знаменательное для островчан мероприятие – открытие нового здания Центра творчества детей и молодежи – посвящено празднованию дня города, Дню строителя и 75-летию образования Гродненской области.

К торжественному открытию нового, современного здания, которого давно ждали большие и маленькие жители города, старательно готовились не только работники центра, но и его воспитанники – и устроили для всех, кто пришел разделить с ними эту радость, настоящий праздник. Песни, танцы, теплые слова благодарности за такой прекрасный подарок, зеркальное шоу и золотистое конфетти – все постарались на славу.





















По традиции с подарками пришли и гости праздника: начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Генрихович Сонгин, председатель райисполкома Игорь Ярославович Шалудин и генеральный директор ОАО «Гродножилстрой» Святослав Николаевич Новицкий, – которые вручили центру творчества подарочные сертификаты на приобретение выставочных стендов, компьютерной и бытовой техники.





Игорь Ярославович Шалудин, председатель райисполкома :

– В жизни нашего города происходят важные события. В рамках реализации комплексного плана развития города энергетиков за счет средств госинвестпрограммы ежегодно открываются новые объекты образования, культуры, спорта. Сегодня в нашем городе снова праздник: в юбилейный в целом для страны и в частности для Гродненской области и Островца год мы получаем очередной подарок – прекрасное здание, оригинальное по дизайну и архитектуре. Огромное спасибо коллективу открытого акционерного общества «Гродножилстрой», силами которого он и был построен. Уверен, что нашим детям будет в этом здании уютно, комфортно и плодотворно и что в этих стенах раскроются еще сотни и тысячи талантов.

Александр Сонгин, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

– Сегодняшний праздник – это пример динамичного развития Островца. За вас можно только порадоваться, тем более что этот праздник открытия нового учреждения образования в вашем городе – не единственный в текущем году: скоро в Островце откроется новая школа и распахнет двери очередной детский сад. Дорогие дети, желаю вам, чтобы новое здание стало для вас неиссякаемым родником творчества и отличного настроения. Он создан специально для этого. А строителям – огромная благодарность от Гродненского облисполкома за такой прекрасный подарок.







Генеральный директор Святослав Новицкий передал директору центра творчества Светлане Кутько символический ключ от нового здания.

Горящие глаза детей, бурным потоком хлынувших на экскурсию по кабинетам и радостные улыбки их родителей подтверждали, что в новом центре все будет так, как и загадал председатель райисполкома: уютно, комфортно, интересно и, что тоже очень важно, многолюдно!





ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ

Марина Пилецкая, мама:

– Старый центр тоже был хорош, но, конечно, несравним с этим зданием. Очень нравится новый центр – красивые кабинеты, светло и красиво. Рады, что сюда перешли работать талантливые педагоги, которые легко находят с детьми общий язык. Уверена, дети будут ходить сюда с удовольствием. Им здесь будет интересно.





ostrovets.by