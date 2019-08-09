Вышиванки, колбаы и прысмаки. В Ивановском районе проходит гастрофест национальной кухни

Источник материала: Tut.by

10 августа в агрогородке Мотоль Ивановского района открылся фестиваль национальной кухни «Мотольские прысмаки».





Гастрофест, который проходит раз в два года, собрал тысячи гостей. Участники праздника смогли отведать традиционные мотольские колбасы, прогуляться по кварталу торговцев и ремесленников, а также понаблюдать за выступлением народных коллективов.





Перед открытием праздника по главной фестивальной улице прошли карнавалом исторические фигуры: Бона Сфорца, представители местной шляхты в сопровождении делегации из Африки, Латвии, Литвы, Грузии, Македонии, Турции, Чехии, Польши, Украины и Беларуси.





Под занавес первого дня фестиваля пройдет open-air концерт, который завершит праздничный фейерверк.







































