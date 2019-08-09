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Завезти ядерное топливо для БелАЭС планируется к 1 октября

10.08.2019 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завезти ядерное топливо для Белорусской АЭС планируется к 1 октября, сообщил журналистам вице-президент — директор проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции АО «ИК «АСЭ» (инжиниринговый дивизион российской госкорпорации «Росатом») Виталий Полянин.

Встреча с представителями СМИ состоялась 10 августа в Островце (Гродненская область) в рамках пресс-тура, организованного по инициативе «Росатома», подразделения которого строят БелАЭС, пишет БелаПАН.

«Контрольная дата [завоза топлива] для нас и для заказчика — 1 октября этого года. Все идет в соответствии с графиком, согласованным сторонами», — заявил Полянин.

По его словам, первый энергоблок атомной станции готов примерно на 95%, второй — на 70%. В ближайшее время, сказал директор проекта, на первом энергоблоке начнутся испытания реакторной установки на номинальных параметрах. «Рассчитываем, что до конца этого года мы получим разрешение, завезем топливо на площадку и верим в то, что начнем загрузку реактора», — сказал он.

На втором энергоблоке, отметил Полянин, идут работы, связанные с подачей напряжения на объект. В конце декабря там начнутся «полноценные пусконаладочные работы». Физический пуск второго энергоблока, который начнется с загрузки топлива в реактор, планируется осуществить в следующем году.

Директор проекта сообщил, что на строительстве обоих блоков БелАЭС задействовано 5,5 тыс. человек. Из них представителей белорусских организаций от 2 до 2,5 тыс., остальные — российские рабочие.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

 
 
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Завезти ядерное топливо для Белорусской АЭС планируется к 1 октября, сообщил журналистам вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской атомной...
 
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