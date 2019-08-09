По Молодечно муж-иностранец гонялся за женой с ножом. Хотел помириться

Источник материала: Tut.by

В субботу в Молодечненский РОВД одновременно поступило три сообщения очевидцев, которые рассказали, что парень с ножом гоняется за девушкой, сообщает сайт УВД Минской области.

На место выехали сотрудники милиции, мужчина был задержан и доставлен для разбирательства в РОВД.

Участником уличного скандала оказался 28-летний гражданин Турции, который приехал к жене, 24-летней местной жительницы, для примирения.

Как сообщили прохожие, разъяренный парень напал на девушку и ударил по лицу. Разбросав по тротуару содержимое дамской сумочки, он ножом порезал личные вещи и документы, испортил паспорт белоруски.

По факту умышленного уничтожения документа, удостоверяющего личность, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 378 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишение свободы. В настоящий момент фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Правоохранители установили, что задержанный не первый раз приезжает в Беларусь якобы помириться со своей возлюбленной. В данный момент сотрудники милиции проводят проверку по фактам угроз убийством.