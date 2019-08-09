«Потому что это мы огуречная столица!» Как Шклов отметил день своего символа

Источник материала: Tut.by

День огурца отметили в Шклове сегодня, 10 августа. И пусть основную часть территории праздника в городском парке занимали ярмарка и детские аттракционы, шкловчане в один голос утверждают: главный сегодня — огурец. «И огуречная столица Беларуси — Шклов, а никакой не Пинск», — настаивают местные. И заваливают огуречными рецептами.





О памятнике огурцу в центре Шклова знают многие. А вот о том, что благодаря этому овощу город, собственно, и вырос, мало кто задумывается. Шкловчане рассказывают, что за счет огурцов Шклов жил ну очень давно, мол, даже Екатерина Вторая любила Шклов не столько за Зорича, сколько за соленые хрустящие огурчики, которые шкловчане поставляли на императорский стол.

Самый популярный в Шклове сорт огурцов — «Родничок». И выращивают тут огурцы исключительно в теплицах. В 1990-е огурцы в прямом смысле кормили Шклов. Местные мешками, машинами, на поездах возили их на продажу не в Минск — в Москву. Некоторые, говорят, так заработали себе на квартиру, машину.

— Но некоторые истории оканчивались грустно: на обратном пути шкловчан грабили, некоторых серьезно избивали и забирали выручку, — рассказывал TUT.BY краевед Александр Грудина. — Так что огурец — действительно символ Шклова, пусть и местами кровавый.

Правда, в последние годы количество теплиц серьезно сократилось. Шкловчане говорят, что растят огурцы, в основном, для себя. И знают, кажется, миллион и один рецепт с огурцом — причем не только еды. Так что Тося из «Девчат» со своими блюдами из картофеля сегодня бы в Шклове тихонько молчала в сторонке и записывала. «Потому что картошка без огурца не еда», — объясняют шкловчане.



























































Например, вы знаете, как правильно засаливать огурцы, чтобы они были ароматными и хрустящими? Во-первых, овощи должны быть правильного сорта, а именно — с колючими пупырышками. С гладкой кожицей, салатные, не подойдут, рассказывает руководитель народного любительского коллектива «Флориада» при Централизованной библиотечной сети Шкловского района Ирина Селедцова.





Во-вторых, для закваски огурцов бочковым способом нужны родниковая или колодезная вода и правильные пряности. А именно: листья смородины, вишни, хрена и чеснок. В бочку укладывается сначала слой листьев с зубчиками чеснока, а затем слой огурцов — так поочередно до самого верха. Затем засыпается соль и заливается вода. И запускается в плавание кукла.

Кукла непростая, а «мозговитая» — в голове у нее семена горчицы, чтобы уберечь продукт от плесени.





— Если куклу делала женщина, то она называлась Акила Огуречник. Если мужчина — Акулина Огуречница, — объясняет Ирина Селедцова. — У нас вот Акила. Сейчас он такой красавец, потому что на праздник пришел. На деле же это просто было льняное полотно с плотно завернутым в него семенем горчицы.

Ирина в этом году специально для конкурса вырастила огурдыню — гибрид огурца и дыни. Просто купила семена и одно посадила эксперимента ради. Огурдыня полосатая, по расцветке напоминает арбуз. Но в конечном счете, по вкусу, цвету и размеру это больше фрукт, чем овощ — со сладким вкусом дыни и свежим послевкусием огурца.





— Росток огурдыни тоже напоминает огурец, как и маленький, еще не дозревший плод, только сладкий, — говорит Ирина Николаевна. — Эксперимент удался, так что в следующем году попробую вырастить к конкурсу что-нибудь другое.

А в конкурсе в этом году приняли участие только учреждения региона. Все, что было на столах, женщины растили, пекли, жарили, украшали сами. Попробовать огурцы в различных сочетаниях и способах обработки могли не только члены жюри, в состав которого вошла администрация региона. Бесплатно или за символический рубль угощение получала и публика.

Женщины интересовались рецептами овощной пиццы, огурцов в кляре, огуречного пирога и, конечно, делились способами засолки. Мужчины приглядывались к бутылкам — не с огуречным лосьоном, а с легендарной огурцовкой, алкогольным напитком, о котором нужно позаботиться заранее.































Вся соль огурцовки в том, чтобы в бутылке с напитком крупный огурец был целиком, то есть вырастить его нужно прямо в таре. И тут начинаются расхождения. Женщины рассказали такой рецепт: когда плод достигает нужного размера, огурец заливают 40-градусной «беленькой», причем желательно собственного производства, закупоривают тару и отправляют в темное место недели на две. Вкус алкоголя, говорят, сильно не меняется, но огуречное послевкусие есть.

— Это неправильный, неинтересный рецепт, — слышит разговор, берет под локоток и отводит в сторону мужчина, представившийся Аркадием. — Мой дед, коренной шкловчанин, рассказывал так. Во-первых, огурец нужно порезать, чтобы он отдал свой аромат. Во-вторых, добавить мед и нарезанный хрен — по вкусу. Настаивать все это три недели. Ну или две, если уже невтерпеж. И обязательно перед употреблением процедить и охладить.





А на десерт — огуречное варенье от Валентины Печеньковой из отдела киновидеомероприятий Централизованной клубной системы Шкловского района. Готовится просто: килограмм огурцов очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками по 0,5 см или натереть на крупную терку. Добавить 600 граммов сахара и два измельченных лимона, можно с цедрой. Перемешать, дать настояться 2,5 часа и варить полчаса, постоянно помешивая.





Ну и напоследок — лайфхак из огуречной столицы: как выбирать и хранить огурцы. Во-первых, кожица плода должна быть зеленого цвета и окрашена равномерно, без пятен, трещин. Во-вторых, хороший огурец должен быть крепким. И если хотите, чтобы огурцы хранились до двух недель, оберните каждый бумажной салфеткой, сложите в целлофановый пакет и — в холодильник.

И еще шкловчане свято уверены, что их огурцы — самые вкусные. А вы как думаете?