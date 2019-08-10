Как понять, что ребенок пережил сексуальное насилие. И чего не стоит делать, когда об этом узнали

Источник материала: Tut.by

В этом году 353 ребенка стали жертвами сексуального насилия. Часто преступления совершают самые близкие люди — дедушки, отцы, сожители матерей. В 80% случаях жертвы боятся рассказать о случившемся. Как понять, что ребенок пережил насилие, куда обратиться за помощью и с какими последствиями ребенок может столкнуться в будущем, если не предпринимать меры?

Что считается сексуальным насилием и эксплуатацией детей? Использование детей для удовлетворения сексуальных потребностей взрослых. Применение угроз, шантажа, силы, хитрости для вовлечения ребенка в сексуальную деятельность. Демонстрация детям порнографии, а также использование детей для изготовления и распространения порно. И вовлечение детей в занятие проституцией.

Кто становится пострадавшим? Дети до 16 лет, чаще всего — 5−12 лет. Дети не понимают, что происходит, им трудно объяснить произошедшее словами, насильнику легко запугать или обмануть ребенка и добиться от него молчания. — В основном все педофилы сидят в интернете, — говорит представитель МВД Дмитрий Цаюн. — Чтобы избежать ответственности, они вуалируют свою внешность, род занятий, знакомятся с детьми и впоследствии совершают груминговые преступления (сексуальные намеки, соблазнение через интернет. — Прим. TUT.BY). МВД с 2014 года предлагает ввести уголовную ответственность за такого рода преступления, однако пока изменения не приняты.

Как по ребенку понять, что он пережил сексуальное насилие? Сексуальное насилие отражается на физическом и психическом здоровье ребенка, меняется его поведение и реакция на то, что с ним происходит. Физические признаки, которые могут свидетельствовать о насилии: беременность; боль при сидении и ходьбе; гематомы, ссадины, кровотечение в области половых органов и анального отверстия; боль и зуд в области гениталий; повреждения в области груди, ягодиц, ног, бедер, нижней части живота; инородные тела во влагалище, анальном отверстии и мочеиспускательном канале; повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей и недержание мочи; инфекции, передающиеся половым путем. Также следует обратить внимание на изменения в выражении сексуальности: не соответствующие возрасту знания о сексе; необычная или не соответствующая возрасту сексуальная активность (мастурбация, трение о тело взрослого), повышенный интерес к играм и материалам сексуальной направленности; имитация полового акта с характерными стонами и движениями; соблазняющее поведение по отношению к сверстникам и взрослым. Меняется поведение ребенка: трудно находит общий язык со сверстниками и родными, внезапно становится замкнутым, часто задумчивый и даже депрессивный, часто устраивает скандалы и истерики, жестокое отношение к игрушкам, двойственные чувства к взрослым, рассказывает в третьем лице «я знаю одну девочку…», равнодушие к внешности и гигиене (у детей младшего возраста) и, напротив, навязчивое мытье (у подростков), появление новых дорогих игрушек и гаджетов, карманных денег, которые родители не давали. Кроме того, ребенок может прогуливать занятия, теряет интерес к любимым занятиям, падает успеваемость в школе, у него резко меняется отношение к конкретному человеку («ненавижу его») или месту («больше не пойду на футбол»). Не может защитить себя, не сопротивляется, когда над ним издеваются. Не принимает традиции и уклад своей семьи, вплоть до побега из дома. В плане психосоматики появляются навязчивые страхи, боится находится рядом с определенным человеком или людьми, сопротивляется прикосновениям и поцелуям определенного человека, боится раздеваться (например, на физкультуре или медосмотре), жалуется на головные боли и боли в области сердца и желудка, не может заснуть. Меняется и самооценка: ребенок испытывает стыд и отвращение, говорит о самоубийстве или даже пытается его совершить, а еще начинает употреблять алкоголь или наркотики, умышленно наносит себе травмы.

Почему дети боятся рассказать о насилии? В Беларуси все еще нет занятий в школах по предупреждению насилия, правилам гигиены, контрацепции, здорового образа жизни и безопасности во время половой жизни. Такие занятия есть в Украине, детей учат, в том числе, как распознавать и противостоять насилию. Психолог Юлия Ярмоленко на одном из уроков попросила рассказать 10−12-летних детей, почему они боятся или не хотят обращаться за помощью к родителям. Они назвали шесть причин: «На меня будут кричать», «Не хочу их расстраивать/разочаровать», «Мама будет плакать», «Мне скажут, что сам виноват», «Они мне не поверят», «Запретят гулять, будут контролировать каждый шаг», «Мы никогда с ними не говорили на эту тему».

Как реагировать, если ребенок готов рассказать о насилии? Серьезно отнестись к услышанному, сохранять спокойствие и выдержку. Ребенок должен чувствовать, что вы ему сопереживаете. Не давите, будьте терпеливы. Постарайтесь успокоить и подбодрить ребенка. Говорите с ним простыми и понятными словами. Быстро и тщательно проверьте предположения.

Чего точно не стоит делать? Обвинять ребенка в случившемся, кричать, давать заведомо невыполнимые обещания («это останется только между нами»), советовать не обращать внимание на произошедшее, отстраняться от ребенка, пренебрегать его словам.

Куда обратиться за помощью? В милицию, где должны принять ваше заявление и дать правовую оценку: если слова подтвердятся, в отношение злоумышленника будет заведено уголовное дело. Первичную медицинскую помощь окажут в поликлинике или больнице по месту жительства. Первичную психологическую помощь можно получить по телефону 8−017−246−03−03 — специалисты помогут справиться с тревожными мыслями и подскажут, куда можно обратиться за терапией. По телефону 8−801−201−5555 вы можете узнать, как поговорить с ребенком на тему насилия. Вы также можете обратиться в общественные организации (список и контакты — по ссылке ), которые оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь пострадавшим от насилия, в том числе предоставляют убежище для матери и детей. Если вы стали свидетелем насилия или подозреваете, что в отношении ребенка совершено преступление, вы тоже можете сообщить правоохранительным органам. Были случаи, когда уголовные дела возбуждались после обращений педагогов, например.

О каких мерах предосторожности нужно знать? Нужно научить ребенка говорить «нет» любому, кто намеревается причинить вред, громко звать на помощь, если он попал в беду. Возникли подозрения по поводу незнакомца — нужно сменить маршрут, пересесть на другой маршрут автобуса или троллейбуса, сделать вид по телефону, что на улице его встретит отец — громко проговорить это в трубку. Заметил подозрительный автомобиль — нужно перейти на противоположную сторону улицы или бежать в сторону, противоположную движению авто. С раннего возраста родители должны объяснить ребенку, что нельзя позволять незнакомым людям, знакомым и даже дальним родственникам трогать его, целовать, обнимать. Родители всегда должны знать, куда и к кому идет ребенок, как его найти. Позже 23.00 ребенок может находиться на улице только в кругу друзей, которых знают родители. Аккумулятор мобильного телефона всегда должен быть заряжен, номера телефонов родителей и «102» должны быть в режиме быстрого набора. Виртуальные знакомые должны оставаться виртуальными, все реальные встречи должны проходить с разрешения родителей.

Как в Беларуси наказывают педофилов? За изнасилование заведомо несовершеннолетнего (возраст потерпевшего — 14−17 лет) предусмотрено наказание от 5 до 13 лет лишения свободы (ч.2 ст. 166 УК), заведомо малолетнего (возраст потерпевшего — до 14 лет) — 8−15 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 166 УК). Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего — 5−13 лет лишения свободы (ч.2 ст. 167 УК), в отношении малолетнего — 8−15 лет (ч. 3 ст. 167 УК). Половое сношение по согласию с человеком, которому не исполнилось 16 лет — ограничение или лишение свободы до 4 лет и штраф (ч.1 ст. 168 УК), если преступление совершил ранее судимый за сексуальное насилие, или группа лиц, или человек, который должен содержать или воспитывать потерпевшего — 3−10 лет лишения свободы (ч.2 ст. 168 УК). Развратные действия в отношении не достигшего 16 лет — арест или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет (ч.1 ст. 169 УК), если разврат совершен с применением насилия или угрозой применить насилие — 3−6 лет лишения свободы (ч.2 ст. 169 УК). Понуждение несовершеннолетнего к действия сексуального характера (ч.2 ст. 170 УК) — от 3 до 6 лет лишения свободы. Вовлечение ребенка в проституцию — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет и штраф (ч.2 ст. 171−1 УК), если преступление совершил родитель или педагог — 7−10 лет лишения свободы со штрафом (ч.3 ст. 171−1 УК). Демонстрация ребенку порнографии — ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет (ч. 2 ст 343 УК), изготовление и распространение порнографии с изображением несовершеннолетних — арест, исправительные работы до 2 лет, ограничение или лишение свободы до 4 лет (ч.1 ст.343−1 УК), использование несовершеннолетнего для изготовления порно — 3−8 лет лишения свободы (ч.2 ст. 343−1 УК), использование малолетнего для изготовления порнографических материалов- 5−13 лет (ч.3 ст.343−1 УК). За торговлю несовершеннолетних (сексуальна эксплуатация, в том числе) — 7−12 лет лишения свободы и штраф (ч.2 ст. 181 УК), малолетних — 12−15 лет и штраф (ч.3 ст. 181 УК). МВД предлагает повысить ответственность до 20 лет лишения свободы.

С какими последствиями ребенок может столкнуться во взрослой жизни, если не оказать помощь? Неадекватное сексуальное поведение, депрессия, половая дисфункция, посттравматическое стрессовое расстройство, саморазрушающее поведение, трудности социализации, неспособность поддерживать близкие межличностные отношение и др. Подготовлено по информационным материалам кампании «Научите детей видеть ложь» .