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На каких условиях банки предоставляют кредиты на оплату обучения

10.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Высшее образование в Беларуси очень популярно. Но бюджетных мест, увы, хватает не всем. Некоторые вузы уже опубликовали стоимость обучения на 2019−2020 учебный год, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Так, в Белорусском государственном экономическом университете сумма составляет 2 565 рублей. Год учебы в Минском государственном лингвистическом университете стоит 2 790 рублей, в Академии управления при Президенте Республики Беларусь — 3 200 рублей. На некоторых специальностях в БНТУ ценник от 3 380 и выше. В Белорусском государственном университете традиционно самая высокая стоимость обучения по стране. Дороже всего диплом обойдется студентам факультета международных отношений: первокурснику «Международного права» придется заплатить 4 183 рубля. Такие расходы не всем по карману. В этом случае взять кредит — выход из положения. Или так кажется только на первый взгляд?

Кто предлагает

Специальные кредиты на обучение выдают в Беларуси три государственных банка и один коммерческий. Оформить заем можно под 14−14,5%. В 2016-м процентная ставка составляла 23−28%.

На что выделяют

На оплату первого высшего и среднего специального образования кредиты предоставляют все четыре банка. Есть также возможность взять деньги на обучение в аспирантуре, адъюнктуре и докторантуре. Оформляют кредит и на языковые курсы, а также на подготовку и переподготовку водителей. Деньги перечисляют на текущий (расчетный) счет учреждения образования.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Высшее образование в Беларуси очень популярно. Но бюджетных мест, увы, хватает не всем. Некоторые вузы уже опубликовали стоимость обучения на 2019−2020 учебный год,...
 
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