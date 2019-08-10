Сегодня в стране отмечают День строителя

Источник материала: Газета Авангард

Труд строителя сложно переоценить. Достаточно пройтись по улицам нашего райцентра и убедиться, что с каждым годом он становится только краше и благоустроенней. И в этом, несомненно, есть заслуга работников строительной отрасли, которые своими трудолюбивыми руками делают нашу жизнь более комфортной.

Сфера строительства, как правило, объединяет в себе многообразие профессий, среди которых каждая важна и весома. Архитектор и каменщик, маляр и штукатур, плиточник и плотник, крановщик и производитель строительных материалов – это далеко не полный перечень тех, чей созидательный труд служит улучшению жизни людей.

О Сергее Геренкове, мастере ремонтно-строительного подразделения КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», мы ранее рассказывали на страницах районки. Стаж его работы в строительной отрасли 34 года. Согласитесь, это немалый срок, чтобы не только овладеть всеми секретами профессионального мастерства, но и окончательно убедиться в правильности сделанного когда-то выбора.





– Труд строителя тяжелый и ответственный. Все, что мы строим, делается на многие годы, поэтому работать спустя рукава не имеем права, – отмечает Сергей Иванович. – Вопреки расхожему мнению, работа у нас круглогодичная. Конечно, лето – особо горячая пора, но и в зимний период расслабляться некогда. Занимаемся капитальным и текущим ремонтом, ремонтируем лестничные площадки и чердачные помещения, производим замену шифера и т.д. В настоящее время полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по улице Ленина, 50. Силами работников ремонтно-строительного подразделения уже выполнена замена кровельной системы, сделана отмостка, на лестничных площадках установлены окна из ПВХ. Кроме того, электрики коммунального хозяйства на лестничных площадках ставят новые электросчетчики. При помощи подрядной организации выполнили замену инженерных сетей. Сейчас в активной фазе находится работа по благоустройству придомовой территории, там укладываются тротуарные дорожки. Согласно срокам строительства, в нынешнем году силами коммунальника был закончен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по улице Лавриновича, 9, где произвели замену мягкой кровли, привели в порядок фасад здания, поштукатурили и покрасили его, на лестничных площадках заменили окна, а также инженерные сети. Как видите, в любое время года работы у нас достаточно. И даже свой профессиональный праздник мы будем встречать на рабочих местах, потому что привыкли делать все для того, чтобы жизнь жителей района была комфортной и их не омрачали проблемы с ремонтом домов.

Александр Мешков работает в ремонтно-строительном подразделении КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» плотником 3-го разряда. И хоть по специальности он спасатель, однако о том, что когда-то сменил сферу деятельности, нисколько не жалеет.





– После окончания школы заочно поступил в Гомельский командно-инженерный институт МЧС. Одновременно с этим устроился на работу в Жлобинский РОЧС, где проработал три года, – рассказывает мужчина. – Обстоятельства сложились таким образом, что эту работу пришлось оставить и перебраться поближе к дому. Три года я был охранником в «АМИПАКе», пос-ле чего в моей трудовой биографии начался новый этап жизни: я устроился плотником в ПМК-92. За четыре года работы там смог освоить все премудрости плотницкого мастерства.

К слову, среди известных личностей есть и те, кто владел плотницким мастерством. Это первый император Российской империи Петр I и Президент Российской Федерации, плотник 4-го разряда Владимир Путин.

Как признается наш герой, работать с деревом ему всегда нравилось, ведь в этом есть что-то особое и неповторимое. Научиться работать с этим материалом, по его мнению, на самом деле не сложно, главное – иметь желание. Первые навыки ему прививал отец, который учил сына пользоваться инструментами, да и в школе на уроках труда мальчики проходят азы этой специальности. Тем не менее, даже имея инструменты, не каждому под силу справиться с поставленной задачей, так как в плотницком деле нужны смекалка и определенные умения.

– После закрытия ПМК я пришел на работу в коммунальник и продолжил заниматься делом, к которому прикипел душой, – делится Александр Мешков. – За пять лет утвердился в правильности сделанного когда-то выбора. Сейчас в основном занимаюсь ремонтом крыш. Работа эта хоть и сложная, но интересная. Согласитесь, каким бы комфортным и благоустроенным не был бы дом, без крыши жить в нем не получится, а если еще она и протекает, то просто беда. Вот тут на помощь и приходят плотники. А вообще, наша профессия важна и в быту. Умение хорошо владеть молотком и другими инструментами еще ни одному мужчине не помешало. Починить или построить забор, прибить полку, что-то отремонтировать – со всем этим легко справится человек, владеющий навыками плотника. Поэтому всю мужскую работу по дому с удовольствием делаю своими руками.

Наталья МАКСИМОВА

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