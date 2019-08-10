Как молодые врачи осваиваются на первом месте работы, и останутся ли они после распределения

Источник материала: Tut.by

Акушер-гинеколог 39-й городской клинической поликлиники Минска Дарья Шевцова работает всего неделю. Она молодой специалист, приступила к работе по распределению 1 августа. Как молодые врачи обустраиваются на новом месте и часто ли покидают место работы после распределения?





«В поликлинике тоже много интересных случаев»

1 августа в поликлиниках и больницах страны прошел первый рабочий день у более 9 тысяч медиков. Из них 5,5 тысяч человек — это молодые врачи специалисты и интерны и более 3,5 тысяч — специалисты со средним специальным медицинским образованием.

Среди них была и Дарья Шевцова, акушер-гинеколог 39-й городской клинической поликлиники Минска. Девушка родом из городского поселка Кореличи Гродненской области. Интернатуру она проходила в 6-м роддоме столицы и Городской гинекологической больнице Минска. Так как училась на бюджете, сейчас пришла по распределению на свое первое место работы — в 39-ю поликлинику.





— Сейчас для меня важно понять все организационные моменты и все успевать. Меня активно поддерживают коллеги, особенно акушерка, с которой мы работаем в суперкоманде! — говорит Дарья.

Рядом с ней сидит акушерка Наталья Цвирко. Она пришла работать в поликлинику после медколледжа еще в прошлом году.

— Я боялась, что не поступлю на бюджет и взяла целевое направление в 39-й поликлинике. Живу здесь не далеко, и эта поликлиника мне нравится, поэтому пришла в отдел кадров, узнала, какие документы нужны для целевого, и заключила договор с поликлиникой, — объясняет Наталья.

Дарья Шевцова рассказывает, что их поликлиника находится в молодом районе и чаще всего к ней на прием приходят женщины в возрасте 30−40 лет, очень много беременных.



Дарья Шевцова, акушер-гинеколог 39-й городской клинической поликлиники Минска

— Страшно было в первый раз самой вести прием? — спрашиваем.

— Конечно! Я принесла с собой много конспектов, они лежали в уголке. И когда сделала первое назначение, захотелось по конспекту все проверить.

За неделю Дарья более-менее освоилась и говорит, что уже рука к конспекту не тянется. Тем более, по ее словам, в поликлинике работает много молодежи, со всеми легко находить общий язык и все понимают ее переживания.

— Пока у меня период адаптации, — говорит Дарья. — Работа в поликлинике отличается от работы в роддоме, но везде есть чему поучиться. В поликлинике тоже много интересных случаев из практики и есть над чем подумать.



Главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска Ольга Есманчик

Главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска Ольга Есманчик рассказывает, что в этом году к ним в поликлинику пришли 15 врачей и пять медиков со средним специальным образованием. За каждым молодым специалистом здесь назначается наставник, который его курирует на протяжении двух лет. Чтобы медики после распределения не уходили из поликлиники, их стараются заинтересовать возможностью пройти переподготовку по другим медицинским специальностям и повысить свою квалификацию. Одним словом, стараются заметить и поддержать интерес молодых специалистов к профессии.

После медуниверситетов работать идут уже не терапевты, а врачи общей практики

Сегодня врачи общей практики — специалисты, в которых здравоохранение очень нуждается . Перед тем как стать таким врачом, участковый терапевт проходит курсы переподготовки. Они есть во всех медицинских вузах и БелМАПО. Специалистов дополнительно обучают другим направлениям, которые сегодня закрывают узкие врачи-специалисты. Это эндокринология, ЛОР, офтальмология, пульмонология, кардиология.

К 2020 году в поликлиниках Беларуси не будет участковых терапевтов, все они пройдут переподготовку и станут врачами общей практики. Сейчас в Беларуси из 8 тысяч участковых терапевтов более 65% уже ими стали.





Медвузы выпускают сразу готовых специалистов — врачей общей практики.

Врач общей практики 39-й городской клинической поликлиники Минска Анастасия Кононцова работает уже второй год. Девушка родом из Гомеля, в поликлинику попала по распределению. Здесь же она проходила интернатуру, недалеко от поликлиники и живет.

— Хорошо приходить на то место, где ты уже немножко освоился, — говорит она.



Врач общей практики 39-й городской клинической поликлиники Минска Анастасия Кононцова

Сегодня она консультирует пациентов и как ЛОР, и как невролог. При этом в будущем планирует немного сузить сферу своего профессионального интереса и больше акцентировать внимание на диагностике, став врачом-диагностом.

На прием врачу общей практики, если он консультирует только взрослых, отводится 18 минут, и 20 минут — если он принимает и взрослых, и детей.





Врач общей практики работает в команде с помощником врача и медсестрой. Это помогает перераспределить обязанности и работать более эффективно.

У врачей общей практики есть дополнительное оборудование для осмотра пациентов. Кроме стандартных тонометра, фонендоскопа, неврологического молоточка у них есть прибор для измерения глазного давления, отоскоп, с помощью которого можно посмотреть барабанную перепонку, глюкометр для определения уровня глюкозы в крови и портативный спирометр для оценки объема воздуха.

Также врачам общей практики планируют выдавать специальные УЗИ-аппараты, чтобы они могли сделать УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости.

Более 80% молодых специалистов остаются работать после распределения

Начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко рассказывает, что больше 80% медиков не меняют работу после распределения.

И этих цифр в здравоохранении достигли в том числе и благодаря тому, что наниматель приглашает медиков еще студентами в свое учреждение здравоохранения, показывает, где молодой специалист будет работать, жить, какая у него будет зарплата и какая есть инфраструктура в населенном пункте.



Начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко

Остаться в регионах медиков мотивирует возможность иметь свое жилье. При этом зарплаты там могут быть выше, чем в Минске. Если у участкового терапевта в Минске в поликлинике зарплата примерно 600 рублей в месяц, то в маленьком городе она может быть 650−700 рублей. Это возможно за счет того, что в небольших городах больше возможностей совмещать должности. Например, врач может работать на ставку по своей специальности и еще на полставки по смежной.





Ольга Есманчик добавляет, что сейчас оснащение поликлиник и больниц в регионах не отличается от того, что есть в учреждениях Минска. И это тоже мотивирует молодых специалистов закрепляться на местах.

— Сегодня в областных городах, крупных региональных центрах такое же оборудование как и в Минске. И если врач видит, что у нее в Орше такое же оборудование, как и в столице, при этом есть двухкомнатная квартира и перспектива пройти переподготовку, а потом стать заведующей, она там останется, — отмечает Ольга Есманчик.