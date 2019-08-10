Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается в Беларуси 12 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет ночью слабый, днем юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, местами - 9-11 градусов выше нуля. В середине дня будет плюс 23-29 градусов, по Брестской области в отдельных районах - 30-31 градус тепла.-0-

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