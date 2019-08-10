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Синоптики прогнозируют тепло и практически без осадков 12 августа
11.08.2019 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 12 августа в Беларуси ожидается теплая погода. Информация об этом размещена на сайте Белгидромета.
На большей части страны будет переменная облачность, без осадков. Ночь и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Местами днем ожидаются дожди, по западу Беларуси возможны даже грозы.
В дневные часы воздух прогреется до +23.+27 градусов. В отдельных районах Брестской области максимальная температура достигнет +30 +31 градусов.
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В дневные часы воздух прогреется до +23.+27 градусов. В отдельных районах Брестской области максимальная температура достигнет +30 +31 градусов.
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