Источник материала: Радзiма





Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района. С начала года ДЭУ № 73 в целом уже выполнило 92 процента годового лимита запланированных работ. В этом есть вклад и коллектива ЛДД № 733. О том, что сделано конкретно глусскими дорожниками, редакции рассказал начальник ЛДД № 733 Андрей Ермолович.