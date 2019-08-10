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Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района
11.08.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района. С начала года ДЭУ № 73 в целом уже выполнило 92 процента годового лимита запланированных работ. В этом есть вклад и коллектива ЛДД № 733. О том, что сделано конкретно глусскими дорожниками, редакции рассказал начальник ЛДД № 733 Андрей Ермолович.
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Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района
Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района. С...
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