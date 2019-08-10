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Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района

11.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района

Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района. С начала года ДЭУ № 73 в целом уже выполнило 92 процента годового лимита запланированных работ. В этом есть вклад и коллектива ЛДД № 733. О том, что сделано конкретно глусскими дорожниками, редакции рассказал начальник ЛДД № 733 Андрей Ермолович.

 
 
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Линейная дорожная дистанция № 733 Осиповичского ДЭУ № 73 находится в Глуске и обслуживает дороги республиканского значения на территории Глусского района. С...
 
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