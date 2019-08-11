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Салюты, радуга и закат. Топ-10 снимков столицы в Instagram за неделю

12.08.2019 00:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — салюты, радуга и закат.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @nova_trina 10 Авг 2019 в 1:11 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от каталина (@ecatalyne) 10 Авг 2019 в 1:43 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jeanne (@zhanna_redhead) 11 Авг 2019 в 4:30 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @cinematic_minsk 9 Авг 2019 в 9:47 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vitaliya (@sama_po.sebe) 11 Авг 2019 в 10:35 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Oleg (@shevelev_o) 7 Авг 2019 в 12:21 PDT

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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