Протест в луже, беда с голубикой, желтый Минск, дети из детдома и преданность - все за выходные

Погода, говорят, наконец-то налаживается — и это хорошая новость. Пусть всю неделю у нас будут только такие! Кстати, вы на прошлой ничего важного не пропустили? Проверьте себя в нашем традиционном тесте по тому, что происходило, — а потом быстренько вспомним самые важные события и классные тексты прошедших выходных. Кстати, сегодня белорусы смогут увидеть самый красивый звездопад года — не пропустите!
С апреля в Беларуси реализуется пилотный проект по маркировке обуви наклейками со специальными кодами. Нас, обывателей, честно говоря, интересует не столько зачем все это делается, сколько что будет с ценами. Давайте разберемся.
В Москве в субботу прошла многотысячная акция за свободные выборы. На ней выступали Дудь, Парфенов, Face, Oxxxymiron, собрались более 20 тыс. человек. Полиция задержала 250.
Помните молодых людей, которые на прошлой неделе во время Xaverпревратили улицу Васнецова в Минске в море, плавали и веселились. «Хайповать» на своем поступке, говорят, не собирались — это был протест. Рассказать, против чего?
У фермеров — новая беда. Пока столинские жалуются на низкую цену на помидоры, у лунинчан — свои слезы: люди, понесшие убытки на клубнике, теперь могут прогореть и на другой ягоде — голубику приходится сдавать за бесценок. За килограмм, по словам местных ягодников, дают всего 5 рублей. «В Дрогичине за малину дают 6,5 рубля. Малина дороже голубики — это нонсенс». Что не так с ценами на ягоды?
Мы тем временем побывали еще в одной белорусской деревне, где скоро останутся лишь зайцы да дубы — Пролетарская Коммуна вымирает. Как и сотни других белорусских деревень, она за последние годы поредела настолько, что у нее нет даже въездного знака, «Памрём — останутся только панские дубы ды возера», — говорят последние две пенсионерки. Да-да, это очередной текст нашего душевного проекта «Я живу».
А вот новый текст проекта «Брест. 1000 лет» — о городском прошлом, без которого не было бы настоящего. В этот раз расскажем, как одна империя сожгла Брест-Литовск, а вторая разобрала на кирпичи. Итак, шла Первая Мировая война…
А на желтый Минск хотите посмотреть? Рассветы, велобайки, нос Ильича в метро, автобусы, вазы вдоль проспекта Независимости и дорожная разметка — это все желтый цвет, серьезно обосновавшийся на улицах Минска и ставший настоящей визиткой Минска, его «фишкой», которую часто замечают приезжие. А вы замечали?
Вы верите в то, что отношения на расстоянии могут быть серьезными? Если нет, то очень зря: герои нашего видео — тому подтверждение. Мы поговорили с ребятами, у которых отношения на расстоянии (некоторые вместе уже 5 лет!), и поняли, что ничто не помеха настоящей любви. Смотрите сами!
А еще мы пригласили в студию людей, которые выросли в детском доме. Они рассказали о том, как во взрослой жизни учились готовить, распределять деньги, работать и жить, надеясь только на себя. Как выжить, как решать взрослые проблемы самостоятельно — все в этом видео. Особенно важно его увидеть тем, кто искренне считает, что в детдоме детям хорошо.
Кстати, в этом году более 350 детей стали жертвамисексуального насилия. Как понять, что ребенок это пережил, куда обратиться за помощью и с какими последствиями он может столкнуться в будущем, если не предпринимать меры? Давайте расскажем.
Видели спорную клумбу около гомельской больницы? После нашей публикации, правда, ее демонтировали (а медики на нас обиделись). Как было, как стало и в чем причина обиды — читайте и смотрите здесь.
Хотите посмотреть на Землю из космоса? Вот вам фото космонавта. Гранд Каньон, например, видите, как выглядит? Красота-а-а!
Если у вас дома есть телевизор, вам будет легко пройти наш очередной тест. Другое дело, если вы используете его только для просмотра YouTube, — тогда придется попотеть. Это сейчас модно говорить: «Я телевизор не смотрю». А когда-то, в доцифровую эру, хотя бы на одной из этих передач зависал каждый. Сможете всего по одному кадру вспомнить, что за она?
О СПОРТЕ
Если вы следите за теннисом, то точно знаете нашу Веру Лапко. А знаете ли, что девушка досрочно завершила сезон и приостановила карьеру на неопределенное время? Что-то, говорит, все стало валиться из рук, да еще и подводит здоровье. А ведь четвертая ракетка Беларуси начинала год, располагаясь на 63-м месте в мировом рейтинге, и планировала как минимум ворваться в топ-50, однако в мае покинула даже «сотку». Нужно, наверное, отдохнуть и перезарядиться.
Вчера прошли игры чемпионата Беларуси по футболу. БАТЭ уверенно разобрался с новичком высшей лиги, а на стадионе «Динамо» прошло столичное дерби, которое закончилось суперволевой победой команды Сергея Гуренко. Подробности этих (и не только) игр — здесь.
А видели самого преданного болельщика белорусского хоккея? На матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал… единственный фанат.
11 августа 40 лет назад на высоте 8400 метров в небе над украинским Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134. Авиакатастрофа унесла жизни 178 человек, 17 из которых были членами ташкентской футбольной команды «Пахтакор», летевшей на матч чемпионата СССР с минским «Динамо». Мы вспомнили о трагедии, прочтите, особенно если вы ничего о ней не знали.