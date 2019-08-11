Протест в луже, беда с голубикой, желтый Минск, дети из детдома и преданность - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода, говорят, наконец-то налаживается — и это хорошая новость. Пусть всю неделю у нас будут только такие! Кстати, вы на прошлой ничего важного не пропустили? Проверьте себя в нашем традиционном тесте по тому, что происходило , — а потом быстренько вспомним самые важные события и классные тексты прошедших выходных. Кстати, сегодня белорусы смогут увидеть самый красивый звездопад года — не пропустите !





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





В России пятеро сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области. Вот здесь все подробности трагедии . Людей, кстати, пообещали посмертно представить к наградам .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ









Вы верите в то, что отношения на расстоянии могут быть серьезными? Если нет, то очень зря: герои нашего видео — тому подтверждение. Мы поговорили с ребятами, у которых отношения на расстоянии (некоторые вместе уже 5 лет!), и поняли, что ничто не помеха настоящей любви. Смотрите сами !

могут быть серьезными? Если нет, то очень зря: герои нашего видео — тому подтверждение. Мы поговорили с ребятами, у которых отношения на расстоянии (некоторые вместе уже 5 лет!), и поняли, что ничто не помеха настоящей любви. ! А еще мы пригласили в студию людей, которые выросли в детском доме . Они рассказали о том, как во взрослой жизни учились готовить, распределять деньги, работать и жить, надеясь только на себя. все в этом видео . Особенно важно его увидеть тем, кто искренне считает, что в детдоме детям хорошо. Как выжить, как решать взрослые проблемы самостоятельно —. Особенно важно его увидеть тем, кто искренне считает, что в детдоме детям хорошо.

. Они рассказали о том, как во взрослой жизни учились готовить, распределять деньги, работать и жить, надеясь только на себя. Кстати, в этом году более 350 детей стали жертвами сексуального насилия . Как понять, что ребенок это пережил, куда обратиться за помощью и с какими последствиями он может столкнуться в будущем, если не предпринимать меры? Давайте расскажем .

. Как понять, что ребенок это пережил, куда обратиться за помощью и с какими последствиями он может столкнуться в будущем, если не предпринимать меры? . спорную клумбу около гомельской больницы? После нашей публикации, правда, ее демонтировали (а медики на нас обиделись). Как было, как стало и в чем причина обиды — читайте и смотрите здесь . Виделиоколо гомельской больницы? После нашей публикации, правда, ее демонтировали (а медики на нас обиделись). Как было, как стало и в чем причина обиды —

Хотите посмотреть на Землю из космоса? Вот вам фото космонавта . Гранд Каньон, например, видите, как выглядит? Красота-а-а!





Если у вас дома есть телевизор, вам будет легко пройти наш очередной тест. Другое дело, если вы используете его только для просмотра YouTube, — тогда придется попотеть. Это сейчас модно говорить: «Я телевизор не смотрю». А когда-то, в доцифровую эру, хотя бы на одной из этих передач зависал каждый. Сможете всего по одному кадру вспомнить, что за она ?

О СПОРТЕ

Если вы следите за теннисом, то точно знаете нашу Веру Лапко. А знаете ли, что девушка досрочно завершила сезон и приостановила карьеру на неопределенное время? Что-то, говорит, все стало валиться из рук, да еще и подводит здоровье . А ведь четвертая ракетка Беларуси начинала год, располагаясь на 63-м месте в мировом рейтинге, и планировала как минимум ворваться в топ-50, однако в мае покинула даже «сотку». Нужно, наверное, отдохнуть и перезарядиться.





Вчера прошли игры чемпионата Беларуси по футболу . БАТЭ уверенно разобрался с новичком высшей лиги, а на стадионе «Динамо» прошло столичное дерби, которое закончилось суперволевой победой команды Сергея Гуренко. Подробности этих (и не только) игр — здесь .

. БАТЭ уверенно разобрался с новичком высшей лиги, а на стадионе «Динамо» прошло столичное дерби, которое закончилось суперволевой победой команды Сергея Гуренко. Подробности этих (и не только) игр — . А видели самого преданного болельщика белорусского хоккея ? На матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал… единственный фанат .

? На матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал… . 11 августа 40 лет назад на высоте 8400 метров в небе над украинским Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134. Авиакатастрофа унесла жизни 178 человек, 17 из которых были членами ташкентской футбольной команды «Пахтакор», летевшей на матч чемпионата СССР с минским «Динамо». Мы вспомнили о трагедии, прочтите, особенно если вы ничего о ней не знали .

Все новости субботы, 10 августа

Все новости воскресенья, 11 августа

Кстати. Не хотите похудеть (и не только ради себя)? Белорусский онлайн-проект по похудению объявил благотворительную акцию: участники, которые присоединятся к нему, будут не только худеть, но и собирать средства ребенку с онкологией . Курс: 1 рубль — 1 кг. Удачи — и хорошей нам всем недели!

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