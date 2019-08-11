ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протест в луже, беда с голубикой, желтый Минск, дети из детдома и преданность - все за выходные

12.08.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода, говорят, наконец-то налаживается — и это хорошая новость. Пусть всю неделю у нас будут только такие! Кстати, вы на прошлой ничего важного не пропустили? Проверьте себя в нашем традиционном тесте по тому, что происходило, — а потом быстренько вспомним самые важные события и классные тексты прошедших выходных. Кстати, сегодня белорусы смогут увидеть самый красивый звездопад года — не пропустите!


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Помните молодых людей, которые на прошлой неделе во время Xaver превратили улицу Васнецова в Минске в море, плавали и веселились. «Хайповать» на своем поступке, говорят, не собирались — это был протест. Рассказать, против чего?
  • У фермеров — новая беда. Пока столинские жалуются на низкую цену на помидоры, у лунинчан — свои слезы: люди, понесшие убытки на клубнике, теперь могут прогореть и на другой ягоде — голубику приходится сдавать за бесценок. За килограмм, по словам местных ягодников, дают всего 5 рублей. «В Дрогичине за малину дают 6,5 рубля. Малина дороже голубики — это нонсенс». Что не так с ценами на ягоды?
  • Мы тем временем побывали еще в одной белорусской деревне, где скоро останутся лишь зайцы да дубы — Пролетарская Коммуна вымирает. Как и сотни других белорусских деревень, она за последние годы поредела настолько, что у нее нет даже въездного знака, «Памрём — останутся только панские дубы ды возера», — говорят последние две пенсионерки. Да-да, это очередной текст нашего душевного проекта «Я живу».
  • А вот новый текст проекта «Брест. 1000 лет» — о городском прошлом, без которого не было бы настоящего. В этот раз расскажем, как одна империя сожгла Брест-Литовск, а вторая разобрала на кирпичи. Итак, шла Первая Мировая война
  • А на желтый Минск хотите посмотреть? Рассветы, велобайки, нос Ильича в метро, автобусы, вазы вдоль проспекта Независимости и дорожная разметка — это все желтый цвет, серьезно обосновавшийся на улицах Минска и ставший настоящей визиткой Минска, его «фишкой», которую часто замечают приезжие. А вы замечали?


  • Вы верите в то, что отношения на расстоянии могут быть серьезными? Если нет, то очень зря: герои нашего видео — тому подтверждение. Мы поговорили с ребятами, у которых отношения на расстоянии (некоторые вместе уже 5 лет!), и поняли, что ничто не помеха настоящей любви. Смотрите сами!
  • А еще мы пригласили в студию людей, которые выросли в детском доме. Они рассказали о том, как во взрослой жизни учились готовить, распределять деньги, работать и жить, надеясь только на себя. Как выжить, как решать взрослые проблемы самостоятельно — все в этом видео. Особенно важно его увидеть тем, кто искренне считает, что в детдоме детям хорошо.
  • Кстати, в этом году более 350 детей стали жертвами сексуального насилия. Как понять, что ребенок это пережил, куда обратиться за помощью и с какими последствиями он может столкнуться в будущем, если не предпринимать меры? Давайте расскажем.
  • Видели спорную клумбу около гомельской больницы? После нашей публикации, правда, ее демонтировали (а медики на нас обиделись). Как было, как стало и в чем причина обиды — читайте и смотрите здесь.
  • Хотите посмотреть на Землю из космоса? Вот вам фото космонавта. Гранд Каньон, например, видите, как выглядит? Красота-а-а!


  • Если у вас дома есть телевизор, вам будет легко пройти наш очередной тест. Другое дело, если вы используете его только для просмотра YouTube, — тогда придется попотеть. Это сейчас модно говорить: «Я телевизор не смотрю». А когда-то, в доцифровую эру, хотя бы на одной из этих передач зависал каждый. Сможете всего по одному кадру вспомнить, что за она?

О СПОРТЕ

  • Если вы следите за теннисом, то точно знаете нашу Веру Лапко. А знаете ли, что девушка досрочно завершила сезон и приостановила карьеру на неопределенное время? Что-то, говорит, все стало валиться из рук, да еще и подводит здоровье. А ведь четвертая ракетка Беларуси начинала год, располагаясь на 63-м месте в мировом рейтинге, и планировала как минимум ворваться в топ-50, однако в мае покинула даже «сотку». Нужно, наверное, отдохнуть и перезарядиться.


  • Вчера прошли игры чемпионата Беларуси по футболу. БАТЭ уверенно разобрался с новичком высшей лиги, а на стадионе «Динамо» прошло столичное дерби, которое закончилось суперволевой победой команды Сергея Гуренко. Подробности этих (и не только) игр — здесь.
  • А видели самого преданного болельщика белорусского хоккея? На матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал… единственный фанат.
  • 11 августа 40 лет назад на высоте 8400 метров в небе над украинским Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134. Авиакатастрофа унесла жизни 178 человек, 17 из которых были членами ташкентской футбольной команды «Пахтакор», летевшей на матч чемпионата СССР с минским «Динамо». Мы вспомнили о трагедии, прочтите, особенно если вы ничего о ней не знали.

Все новости субботы, 10 августа

Все новости воскресенья, 11 августа

Кстати. Не хотите похудеть (и не только ради себя)? Белорусский онлайн-проект по похудению объявил благотворительную акцию: участники, которые присоединятся к нему, будут не только худеть, но и собирать средства ребенку с онкологией. Курс: 1 рубль — 1 кг. Удачи — и хорошей нам всем недели!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Погода, говорят, наконец-то налаживается - и это хорошая новость. Пусть всю неделю у нас будут только такие!
 
Новости дня
Новости общества
 
Салюты, радуга и закат. Топ-10 снимков столицы в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика