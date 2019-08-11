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Невыносимая жара и резкое похолодание. Какая погода ждет гомельчан на этой неделе

12.08.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гомеле принесет контрастную погоду. Понедельник будет еще ничего, во вторник синоптики обещают невыносимые +34ºС, а потом столбик термометра рухнет вниз. Берегите себя!


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем воздух прогреется до +27ºС.

Вторник станет самым жарким днем недели — днем 32−34ºС.

Со среды похолодает сразу на 10 градусов — до 24ºС — и пойдут дожди.

В четверг 17−19ºС, ветрено и дождь, в пятницу 22−24ºС, облачно и очень сильный ветер.

Хорошей вам недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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