Невыносимая жара и резкое похолодание. Какая погода ждет гомельчан на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гомеле принесет контрастную погоду. Понедельник будет еще ничего, во вторник синоптики обещают невыносимые +34ºС, а потом столбик термометра рухнет вниз. Берегите себя!



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем воздух прогреется до +27ºС.

Вторник станет самым жарким днем недели — днем 32−34ºС.

Со среды похолодает сразу на 10 градусов — до 24ºС — и пойдут дожди.

В четверг 17−19ºС, ветрено и дождь, в пятницу 22−24ºС, облачно и очень сильный ветер.

Хорошей вам недели!

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