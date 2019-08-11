|
Невыносимая жара и резкое похолодание. Какая погода ждет гомельчан на этой неделе
12.08.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Гомеле принесет контрастную погоду. Понедельник будет еще ничего, во вторник синоптики
В понедельник днем воздух прогреется до +27ºС.
Вторник станет самым жарким днем недели — днем 32−34ºС.
Со среды похолодает сразу на 10 градусов — до 24ºС — и пойдут дожди.
В четверг 17−19ºС, ветрено и дождь, в пятницу 22−24ºС, облачно и очень сильный ветер.
Хорошей вам недели!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Понедельник будет еще ничего, а потом начнется…
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)