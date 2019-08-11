В понедельник жара, в среду - дождь. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте принесет контрастную погоду, сообщает pogoda.by. Понедельник будет бодрым и жарким, а со вторника пойдут дожди.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник станет самым жарким днем недели. Днем воздух прогреется до +29ºС. К вечеру возможен небольшой дождь с грозой,

Во вторник обещают дождь. Температура воздуха составит +19.+21ºС.

В среду утром будет облачно, но без осадков. Во второй половине дня пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +20ºС.

В четверг и пятницу будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +21ºС.

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