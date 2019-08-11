ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В понедельник жара, в среду - дождь. Все о погоде в Бресте на этой неделе

12.08.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте принесет контрастную погоду, сообщает pogoda.by. Понедельник будет бодрым и жарким, а со вторника пойдут дожди.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник станет самым жарким днем недели. Днем воздух прогреется до +29ºС. К вечеру возможен небольшой дождь с грозой,

Во вторник обещают дождь. Температура воздуха составит +19.+21ºС.

В среду утром будет облачно, но без осадков. Во второй половине дня пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +20ºС.

В четверг и пятницу будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +21ºС.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая рабочая неделя в Бресте сулит контрастную погоду.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лето возвращается (ну, почти). Погода в Могилеве на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика