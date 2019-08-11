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В понедельник жара, в среду - дождь. Все о погоде в Бресте на этой неделе
12.08.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте принесет контрастную погоду,
Понедельник станет самым жарким днем недели. Днем воздух прогреется до +29ºС. К вечеру возможен небольшой дождь с грозой,
Во вторник обещают дождь. Температура воздуха составит +19.+21ºС.
В среду утром будет облачно, но без осадков. Во второй половине дня пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +20ºС.
В четверг и пятницу будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +21ºС.
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Новая рабочая неделя в Бресте сулит контрастную погоду.
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