Лето возвращается (ну, почти). Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Похоже, август все же вспомнил, что он летний месяц: в Могилев возвращаются солнце и тепло. Правда, в середине недели будет похолодание, да и без дождей не обойдется. В следующие выходные тоже обещают теплую погоду с небольшими дождями.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 12 августа, ждем исключительно солнце и жару — будет до +25°С.

Во вторник тоже будет жарко — до +24°С, но уже придут дожди, вероятна гроза.

В среду, 14 августа, резко похолодает: +14…+18°С. Да и погода ожидается в основном пасмурной, с дождями.

С четверга столбик термометра поползет вверх. Будет до +19°С, дождь если и будет, то совсем небольшой.

В пятницу погода будет ну совсем не рабочей: до +21°С, солнце и никаких дождей. Разве что в ночь на субботу.

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