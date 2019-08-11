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Лето возвращается (ну, почти). Погода в Могилеве на неделю
12.08.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Похоже, август все же вспомнил, что он летний месяц: в Могилев возвращаются солнце и тепло. Правда, в середине недели будет похолодание, да и без дождей не обойдется. В следующие выходные тоже обещают теплую погоду с небольшими дождями.
Сегодня, 12 августа, ждем исключительно солнце и жару — будет до +25°С.
Во вторник тоже будет жарко — до +24°С, но уже придут дожди, вероятна гроза.
В среду, 14 августа, резко похолодает: +14…+18°С. Да и погода ожидается в основном пасмурной, с дождями.
С четверга столбик термометра поползет вверх. Будет до +19°С, дождь если и будет, то совсем небольшой.
В пятницу погода будет ну совсем не рабочей: до +21°С, солнце и никаких дождей. Разве что в ночь на субботу.
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В прогнозе - снова до +25 градусов, но в середине недели ожидается похолодание.
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