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Всего понемногу и ночной туман. Погода в Гродно на неделе
12.08.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Гродно будет разной: немного дождей с грозами, немного солнца, немного ночного тумана. И если в понедельник до + 28 °C, то в остальные дни воздух прогреется максимум до +22°С,
В понедельник будет жарко и облачно с прояснениями, вечером пойдет дождь. Возможна гроза. Воздух днем прогреется до +28°С.
Во вторник — переменная облачность, возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем — +21°С.
В среду — переменная облачность, возможен дождь. Ночью — туман. Видимость 500−800 метров. Столбик термометра днем поднимется всего до 19 градуса тепла.
В четверг — преимущественно ясно. Температура воздуха днем — +20°С.
В пятницу — переменная облачность, без осадков и до +22°С.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Гродно будет разной: немного дождей с грозами, немного солнца, немного ночного тумана.
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