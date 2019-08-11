Всего понемногу и ночной туман. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гродно будет разной: немного дождей с грозами, немного солнца, немного ночного тумана. И если в понедельник до + 28 °C, то в остальные дни воздух прогреется максимум до +22°С, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник будет жарко и облачно с прояснениями, вечером пойдет дождь. Возможна гроза. Воздух днем прогреется до +28°С.

Во вторник — переменная облачность, возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем — +21°С.

В среду — переменная облачность, возможен дождь. Ночью — туман. Видимость 500−800 метров. Столбик термометра днем поднимется всего до 19 градуса тепла.

В четверг — преимущественно ясно. Температура воздуха днем — +20°С.

В пятницу — переменная облачность, без осадков и до +22°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .