Снова дожди. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На неделе будет довольно тепло, но без дождей не обойдется, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник, 12 августа, в дневные часы воздух прогреется до +23…25 градусов. Без осадков.

Во вторник, 13 августа, в прогнозе сильный дождь и порывистый ветер. До 21 градуса со знаком плюс.

В среду, 14 августа, температура +19…21 градус. К вечеру соберется дождь.

Дождливым будет и четверг, 15 августа. До 20 градусов тепла.

Пятница, 16 августа, обещает быть погожей и сухой. Температура днем — до +21 градуса.

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