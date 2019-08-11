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Снова дожди. Погода в Витебске на неделе
12.08.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе будет довольно тепло, но без дождей не обойдется,
В понедельник, 12 августа, в дневные часы воздух прогреется до +23…25 градусов. Без осадков.
Во вторник, 13 августа, в прогнозе сильный дождь и порывистый ветер. До 21 градуса со знаком плюс.
В среду, 14 августа, температура +19…21 градус. К вечеру соберется дождь.
Дождливым будет и четверг, 15 августа. До 20 градусов тепла.
Пятница, 16 августа, обещает быть погожей и сухой. Температура днем — до +21 градуса.
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На неделе будет довольно тепло, но без дождей не обойдется.
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