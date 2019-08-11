Витеблянин оригинально поздравил сестру с днем рождения. Слышал весь микрорайон

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска необычно поздравил сестру с днем рождения. Напротив многоэтажки в Билево, где живет девушка, остановился микроавтобус, парень забрался на его крышу и станцевал на ней танец в честь и менинницы. С помощью автозвука на весь микрорайон звучала песня «С днем рождения».

В комментариях к посту про музыкальное поздравление на все Билево пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что парень — молодец, здорово придумал, как поздравить сестру. Вторые утверждают, что это была не самая лучшая идея.

Сам молодой мужчина объясняет свой поступок так: «Ребята, была очередь на поздравления на ТВ, придумал такое поздравление. Я не наркоман и не алкаш. Да, танцевать не умею, но как-то так. Сестра, с днем рождения тебя! Люблю тебя! Всем мира, любви и добра. Будьте позитивнее, друзья!».

Именинница, судя по ее отклику, осталась довольна: «Я горжусь своим братиком. Мне было очень приятно, что меня так поздравили».