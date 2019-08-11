В Минске рабочий на стройке паркинга упал на арматуру

Источник материала: Tut.by

В Минске на стройке паркинга рабочий упал на арматуру. Подробности происшествия сообщает МЧС.





11 августа на стройке паркинга на улице Аладовых 30-летний рабочий получил травму. Мужчина упал с 3-го этажа на выступающую арматуру этажом ниже.

Чтобы снять пострадавшего с арматуры, спасатели зафиксировали его и аккуратно срезали прутья с помощью углошлифмашины, после этого мужчину спустили на землю и передали бригаде скорой медицинской помощи.





Бригада СМП доставила пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «проникающее ранение обоих бедер, ЧМТ средней степени тяжести».

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.