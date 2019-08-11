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В Минске рабочий на стройке паркинга упал на арматуру

12.08.2019 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на стройке паркинга рабочий упал на арматуру. Подробности происшествия сообщает МЧС.


11 августа на стройке паркинга на улице Аладовых 30-летний рабочий получил травму. Мужчина упал с 3-го этажа на выступающую арматуру этажом ниже.

Чтобы снять пострадавшего с арматуры, спасатели зафиксировали его и аккуратно срезали прутья с помощью углошлифмашины, после этого мужчину спустили на землю и передали бригаде скорой медицинской помощи.


Бригада СМП доставила пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «проникающее ранение обоих бедер, ЧМТ средней степени тяжести».

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина упал с 3 этажа на выступающую арматуру этажом ниже.
 
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