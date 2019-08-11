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В Воложинском районе пропал пенсионер. С собой у него были только ложка и яблоки

12.08.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция и родные ищут в Воложинском районе 70-летнего Леонтия Радыно, который ушел из дома в минувшую пятницу и не вернулся. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Мужчина — инвалид 1-й группы, живет в деревне Долевичи. Он пропал 9 августа, когда примерно в 12.00 вышел из дома. При себе у мужчины ничего не было, кроме ложки и яблок в карманах куртки.


Приметы: на вид 70 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, плечи опущенные; глаза карие; волосы седые, коротко стрижен, носит бороду и усы; голос звонкий, речь иногда невнятная, ходит быстро.

Особые приметы: шрам на левой щеке длиной около 1 см ото рта вниз к подбородку, бельмо на правом глазу (ослеп), слабослышащий.

На момент исчезновения был одет: камуфлированная шапка, куртка синяя осенняя с красной вставкой в виде полукруга и надписью белыми буквами, кофта байковая зеленая с фиолетовыми полосками на рукавах от плеча к кистям, рубашка белая в зеленую клетку, майка синяя с коротким рукавом, брюки камуфлированные, брюки темные спортивные, красные вязаные носки с серыми полосами, тонкие носки красно-серые в полоску, черные резиновые сапоги 43-го размера.

Граждан, которые знают что-либо о местонахождении пенсионера, просят сообщить в Воложинский РОВД по телефонам: 8 01772 55–302, 8 01772 54–021, 8 029 685–53–02, 8 029 827–66–40, 8 029 152–22–98.

 
 
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