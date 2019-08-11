Источник материала: БелТА

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13 августа из-за ливней, гроз и сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах сильные ливни, по юго-востоку днем местами град. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 26-32 градусов.-0-

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