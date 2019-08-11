Лукашенко обсудил с главой Минздрава «болевые точки и болезнь» здравоохранения

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«При назначении мы договорились, что спустя определенный промежуток времени, когда вы будете готовы, доложите, во-первых, о совершенствовании системы здравоохранения по всем направлениям и во всех проявлениях. Что больше всего волнует не только меня, но и общество в силу последних событий в системе — это вопросы закупок медицинского оборудования и ценообразования», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что справедливое ценообразование на лекарства и работа без посредников при закупке оборудования — одни из важнейших вопросов. «Естественное, что посредники до 30%, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций и так далее, — добавил он. — Словом, вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и „болезнь“ нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя».