Спал в экскаваторе. В Докшицком районе грибник почти двое суток блуждал по лесу, пока его искали

Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе возле деревни Тростяница утром 11 августа нашелся 64-летний пенсионер, который 9 августа пошел за грибами и заблудился. Мужчину искали родственники, милиция, спасатели и 40 волонтеров «Ангела» из Минска, Витебска и Молодечно, сообщает kraj.by.



Найденный мужчина (во втором ряду в центре) вместе с родственниками и волонтерами

— Пенсионер — житель Докшиц. Вечером 9 августа он пошел в лес за грибами и пропал. 10 августа его искали родственники и милиционеры. В этот день, примерно до 12.00, был доступен мобильный телефон мужчины, который потом разрядился. Поиски не принесли успеха, и нас попросили о помощи. Присоединились также спасатели. Вечером 10 августа собралось около 40 волонтеров «Ангела», они всю ночь искали пенсионера в лесу. Если бы он находился на одном месте, мы бы обязательно его нашли. Но в итоге он нашелся сам, — рассказала координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук.

По ее словам, мужчина, передвигаясь по лесу, не слышал криков родственников, милиционеров и звука сирены спасателей. Пытаясь найти выход из леса, пенсионер натыкался на болото, перебирался через канаву по пояс в воде. Первую ночь он провел, устроившись просто на мху.

К ночи второго дня мужчина вышел на участок торфоразработок, где увидел экскаватор. В нем и переночевал, а утром нашел вагончик со сторожем.

— Нам сразу сообщили, что история закончилась благополучно, и мы прекратили поиски. Если бы мужчина не пытался самостоятельно найти выход из леса и оставался на месте, мы бы его обнаружили в течение двух часов, и в экскаваторе ему ночевать бы не пришлось, — отметила Кристина Крук.