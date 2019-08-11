Всю неделю дожди и грозы, а во вторник - оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Активные и контрастные фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, наполненные большим количеством влаги, в первой половине недели принесут в нашу страну много облаков и дождей. Погода улучшится лишь на выходные, сообщает Белгидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

13 августа будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, по юго-востоку днем местами град. В дневные часы местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +15 +21°С, максимальная днем +19 +25°С, по юго-востоку +26 +32°С.

В среду ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, грозы, по востоку усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +10 +17°С, максимальная днем +16 +23°С, по юго-востоку местами +24 +29°С.

В ночь на четверг, 15 августа, дожди отметятся еще во многих районах, а по Витебской области местами есть еще вероятность сильных дождей. В дневные часы фронтальные разделы покинут нашу страну, атмосферное давление подрастет облаков и дождей станет меньше, лишь местами по востоку Беларуси возможны кратковременные дожди кое-где с грозами. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов ожидаются слабые туманы. Температура воздуха минимальная ночью +8 +15°С, максимальная днем +17 +23°С.

С пятницы погодные условия станут формировать более прохладные воздушные массы. Температура воздуха минимальная ночью +7 +14°С, максимальная днем +18 +25°С. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны короткие летние дожди. Ночью и утром местами слабый туман.

В выходные также будет дождливо. Лишь 18 августа днем на юго-запад нашей страны начнет распространятся теплый воздух и здесь в разгар дня ожидается +26 +28°С.