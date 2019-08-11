ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируют создать структуру для контроля за качеством продаваемых лекарств

12.08.2019 12:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

В Беларуси планируют создать структуру для контроля за качеством продаваемых лекарств
Фото из архива

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать структуру для контроля за качеством продаваемых лекарств. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждается вопрос создания Госфармнадзора. Эта структура будет следить за качеством препаратов, которые обращаются на рынке. Это не касается только отечественных или только импортных, здесь не будет разделения. Все препараты, которые находятся в аптеках, используются в больницах, будут выборочно изыматься для проведения контроля их состава и качества", - рассказал Владимир Караник.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать структуру для контроля за качеством продаваемых лекарств. Об этом сообщил сегодня журналистам министр...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко обсудил с главой Минздрава «болевые точки и болезнь» здравоохранения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика