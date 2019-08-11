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В Гомеле задержали мужчину, который продавал наркотики, пока его сын катался на аттракционах
12.08.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Гомеле задержала 53-летнего мужчину, который приехал с сыном в местный парк аттракционов — а пока ребенок развлекался, продавал наркотики. Об этом
Мужчина приехал в Гомель вместе с 13-летним сыном из Мозыря, чтобы покатать того на аттракционах. А кроме того, как считает милиция, — продать наркотики.
Его задержали вечером 7 августа: пока ребенок катался на каруселях, подозреваемый продал пакетик стимулятора, спрятанный в пачку от сигарет. Внутри было 4,2 грамма амфетамина.
Ребенка сотрудники ИДН передали маме, которой пришлось приехать в Гомель из Мозыря.
По данным следствия, это не первый визит фигуранта в Гомель: 2 августа он продал почти 1,4 грамма амфетамина. Дома при обыске нашли 7 свертков, предположительно, с гашишем.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Теперь мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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