|
«Думала, это мой последний укол». Как живут бывшие наркоманы в реабилитационном центре под Светлогорском
12.08.2019 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Их истории,
Сегодня у девушки крепкая семья: муж и две красивые дочки. Она с гордостью показывает мне фотографию в телефоне — на ней улыбающиеся малышки семи и четырех лет. Супруги работают и твердо стоят на ногах. Если бы несколько лет назад они не решили поменять свою жизнь, всего этого могло не быть.
— Когда я познакомилась с будущем мужем, он употреблял наркотики. Тогда мне казалось, что это не масштабная проблема. Укололся пару раз в месяц — и всё. Потом мы начали колоться вместе. При любом срыве или ссоре мне нужна была доза. Затем кололись изо дня в день. Я — полтора года, муж — восемь лет. У нас не было денег на дозу, их нужно было украсть. Я стала агрессивной, руки были в синяках от уколов. Мама это все видела и когда узнала, что я наркоманка, была в шоке. Для родителей мы перестали существовать, они забрали себе ребенка. Конечно, родные переживали. А у нас с мужем семьи как таковой уже не было, просто вместе кололись. Наши друзья, с которыми начинали, лежали на кладбище. Я сама принимала дозу и думала, что это, может быть, мой последний укол. Тогда мы вспомнили, что друзья рассказывали про реабилитационный центр. Решили поехать вместе.
С 2001-го года в деревне Боровики под Светлогорском работает реабилитационный центр «Дом горшечника». Здесь помогают вернуться к нормальной жизни наркозависимым и пьющим людям.
— За время работы центра программу реабилитации прошли 220 человек. 72% из них сейчас живут нормальной жизнью, — рассказывает директор центра «Дом горшечника» Василий Друзик. — Сейчас работает 13 реабилитационных центров по стране. Чтобы попасть к нам, нужно просто позвонить, приехать на собеседование, и затем пройти медкомиссию.
Три главные составляющие программы реабилитации — это молитва, трудотерапия и духовные беседы с воспитателями. В роли последних выступают бывшие наркозависимые, которые тоже прошли программу.
— Здесь, в центре, есть свои правила, и их нужно неукоснительно соблюдать — это часть реабилитации. В семь утра подъем, затем общение и молитва, завтрак, уборка в комнатах, — перечисляет Юля. — В девять часов все идут на работу. В шесть заканчивают. Затем библейские занятия, ужин, и в одиннадцать часов свет должен быть выключен.
Мужчины и женщины в центре живут отдельно. В комнатах размещаются по четыре человека. Мне такая обстановка напомнила детский оздоровительный лагерь. Но те, кто здесь живет, считают центр своим домом, а реабилитантов и сотрудников называют семьей. «Дом горшечника» живет за счет натурального хозяйства. На нескольких территориях площадью по 25 соток выращивают огурцы, помидоры, кабачки и картофель. Те, кто проходит программу, еще ежемесячно сдают деньги на еду.
На территории есть мастерская, где из лозы плетут корзины, лежанки и домики для домашних питомцев. В основном работают под заказ. Руководит процессом и обучает мастерству Евгений. Он — бывший наркоман с десятилетним стажем, прошел реабилитацию в боровиковском центре и остался здесь работать.
— Я уже никому не был нужен. В наркологии меня все знали. Потерял все. Приехал сюда, прошел программу. Сейчас живу в доме, завел хозяйство.
Анастасия из Минска. В 31 год семь раз была судима «за наркотики, мошенничества и кражи»:
— Первый раз меня посадили в 19 лет. На свободе была урывками. В 2015 году родила сына, его отец на тот момент сидел в тюрьме и захотел расстаться. Я сорвалась, снова начала колоться, попала в тюрьму, меня лишили родительских прав. В какой-то момент я поняла, что дальше меня ждет либо могила, либо снова тюрьма. Приехала сюда. Уже пошел одиннадцатый месяц, как я ни в чем не нуждаюсь. В той, другой моей жизни не было людей, которые захотели бы помочь, хотя бы просто выслушать.
Программа реабилитации состоит из трех периодов: кризисного (4 месяца) и общеподготовительного (8 месяцев) — это время реабилитанты живут в центре. Последний — адаптационный — период длится 6 месяцев. Полгода нужно прожить самостоятельно и обязательно устроиться на работу.
— Пока живем в центре, нам дают отпуск, во время которого можно съездить домой. Родные тоже могут приезжать сюда, — рассказывает Юля. — Присутствие на программе добровольное, если захотел уйти — держать никто не будет. Решение изменить свою жизнь ты должен принять сам.
Есть мнение, что бывших наркоманов не бывает. Юля говорит, что не думает об этом и о том, что может сорваться.
— Я просыпаюсь и благодарю Бога за этот день и за то, что у меня есть. А наступит завтра — буду благодарить завтра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Думала, это мой последний укол». Как живут бывшие наркоманы в реабилитационном центре под Светлогорском
Их истории как будто написаны под копирку: попробовали наркотики с друзьями, втянулись. Чтобы купить очередную дозу, начали воровать у родных, опустились на самое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)