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Экс-директор по развитию завода автотракторного электрооборудования возглавил БМЗ

12.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе представления Утюпин обратил внимание, что на БМЗ была проведена масштабная модернизация. Она позволила производить больше продукции с высокой добавленной стоимостью. В будущем на этом планируется делать акцент.

Новый генеральный директор Дмитрий Корчик долгое время работал на предприятиях структуры Министерства промышленности. Начинал он свой путь учеником токаря на заводе «Интеграл», а в последнее время занимал должность заместителя министра промышленности.

В период с 2012 по 2015 г. Корчик занимал должность директора по промышленно-технической политике и развитию ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» - УКХ «Автокомпоненты» г.Борисов.

https://newsgomel.by/news/society/novogo-gendirektora-bmz-predstavil-kollektivu-ministr-promyshlennosti.html

 
 
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На Белорусском металлургическом заводе коллективу представили нового генерального директора. Министр промышленности Павел Утюпин представил коллективу БМЗ...
 
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