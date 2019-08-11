Экс-директор по развитию завода автотракторного электрооборудования возглавил БМЗ

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В ходе представления Утюпин обратил внимание, что на БМЗ была проведена масштабная модернизация. Она позволила производить больше продукции с высокой добавленной стоимостью. В будущем на этом планируется делать акцент.



Новый генеральный директор Дмитрий Корчик долгое время работал на предприятиях структуры Министерства промышленности. Начинал он свой путь учеником токаря на заводе «Интеграл», а в последнее время занимал должность заместителя министра промышленности.



В период с 2012 по 2015 г. Корчик занимал должность директора по промышленно-технической политике и развитию ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» - УКХ «Автокомпоненты» г.Борисов.