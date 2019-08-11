Руководство района и райкома профсоюза поздравили строителей с профессиональным праздником

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Строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике страны. От ежедневной работы зависит динамика экономического развития района, качество жизни и настроение людей. Благодаря труду строителей полным ходом идет возведение не только жилья, но и объектов социально-культурного, промышленного назначения, над созданием которых трудятся архитекторы и проектировщики. Освоение технологии возведения конструктивно сложных и уникальных объектов, а также квалификация, опыт и техническая оснащенность позволяет строителям выполнять работы с высоким уровнем качества в любых регионах и климатических условиях.