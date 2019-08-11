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реки крови» в центре Могилева взбудоражила пользователей соцсетей. Что это было?
12.08.2019 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник утром в сообществе Могилев.Live
TUT.BY обратился за комментарием в администрацию ТЦ «Атриум», во дворе которого, судя по всему, действительно, была сделана эта фотография.
Там сообщили, что происшествие действительно было у них — однако, что это было, пока не говорят: обещают подготовить развернутый комментарий во второй половине дня. Известно лишь, что фото сделано в выходные.
Пользователи соцсетей предполагают, что это кровь не человека — возможно, лежащего на земле барашка, — и связывают инцидент с начавшимся вчера у мусульман праздником жертвоприношения Курбан Байрам.
(Будет дополнено).
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Соцсети обсуждают странную фотографию, сделанную в самом центре Могилева.
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