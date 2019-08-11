реки крови» в центре Могилева взбудоражила пользователей соцсетей. Что это было?

Источник материала: Tut.by

В понедельник утром в сообществе Могилев.Live появилась фотография с подписью «Центр города, ТЦ Атриум …»: на ней — мужчины и море крови. Что происходит?



Фото: vk.com/ilovemogilev

TUT.BY обратился за комментарием в администрацию ТЦ «Атриум», во дворе которого, судя по всему, действительно, была сделана эта фотография.

Там сообщили, что происшествие действительно было у них — однако, что это было, пока не говорят: обещают подготовить развернутый комментарий во второй половине дня. Известно лишь, что фото сделано в выходные.

Пользователи соцсетей предполагают, что это кровь не человека — возможно, лежащего на земле барашка, — и связывают инцидент с начавшимся вчера у мусульман праздником жертвоприношения Курбан Байрам.

(Будет дополнено).