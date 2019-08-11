Срок отключения горячей воды можно будет сократить

Источник материала: Полымя

В Беларуси работают над сокращением сроков отключения горячей воды, рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ.





По его словам, сейчас срок отключения горячего водоснабжения в межотопительный период составляет не более 14 дней.

«Его можно сокращать, и мы будем двигаться в этом направлении», — отметил вице-премьер.

Владимир Кухарев рассказал, что ранее теплосети прокладывали с помощью металлических труб, а сейчас перешли на ПИ-трубы, которые можно использовать более 50 лет. Вице-премьер отметил, что значительно сократить срок отключения горячей воды можно будет, когда в прокладке теплосетей ПИ-трубы будут использованы в полном объеме.

Уже сейчас в Беларуси в некоторых регионах горячую воду отключают на гораздо меньшие сроки. Так, в Волковыске эти сроки составляют в среднем 10 суток, в Новогрудке — 7, а в некоторых районах Слонима — всего 3—4 дня.

Источник: sb.by