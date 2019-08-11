Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут

Источник материала: Полымя

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году останутся прежними, рассказал в эфире телеканала ОНТ вице-премьер Владимир Кухарев.





«В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними», — заявил Владимир Кухарев.

Как рассказал вице-премьер, ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги не должен превышать $ 5 в пересчете на белорусские рубли. Это предусмотрено поручением Президента. В 2019 году был проведен эксперимент, в ходе которого стоимость ЖКУ повысили в два этапа: С 1 января были повышены тарифы на газ и электроэнергию, подорожали услуги по водоснабжению, водоотведению, выросли отчисления на капремонт и санитарное содержание вспомогательных помещений, стали больше размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня подорожали отопление и горячее водоснабжение.

«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий по стороны населения серьезных не было», — отметил Владимир Кухарев.

Источник: sb.by