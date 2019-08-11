ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут

12.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году останутся прежними, рассказал в эфире телеканала ОНТ вице-премьер Владимир Кухарев.

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут

«В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними», — заявил Владимир Кухарев.

Как рассказал вице-премьер, ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги не должен превышать $ 5 в пересчете на белорусские рубли. Это предусмотрено поручением Президента. В 2019 году был проведен эксперимент, в ходе которого стоимость ЖКУ повысили в два этапа: С 1 января были повышены тарифы на газ и электроэнергию, подорожали услуги по водоснабжению, водоотведению, выросли отчисления на капремонт и санитарное содержание вспомогательных помещений, стали больше размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня подорожали отопление и горячее водоснабжение.

«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий по стороны населения серьезных не было», — отметил Владимир Кухарев.

Источник: sb.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году останутся прежними, рассказал в эфире телеканала ОНТ вице-премьер Владимир Кухарев. «В этом году
 
Новости дня
Новости общества
 
Асіповічы: коратка аб розным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика