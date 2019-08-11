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Экс-начальнику чечерского угрозыска дали 9 лет усиленного режима за мошенничество и не только

12.08.2019 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор по делу бывшего начальника уголовного розыска Чечерского РОВД Дмитрия Евстратенко: его обвиняли в получении взятки, мошенничестве, превышении власти, подделке документов. Кроме него, напомним, на скамье подсудимых находились еще четыре человека. Одну из обвиняемых освободили от уголовной ответственности, остальные получили реальные сроки, рассказали TUT.BY в прокуратуре.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Так, главного фигуранта дела приговорили к 9 годам (прокурор просил меньше) колонии усиленного режима со штрафом в 5,1 тыс. рублей, лишением специального звания «майор милиции», а также лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.

Юристу больницы Марине Евстратенко, обвиняемой в завладении имуществом путем обмана и подделке документов, дали 4 года 6 месяцев колонии общего режима.

Евгения Донцова, обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки, покушении на завладение чужим имуществом и мошенничестве, приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима.

Алесе Иванчиковой за покушение на завладение чужим имуществом и мошенничество назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима.

Марина Евстратенко, Донцов и Иванчикова до суда были под подпиской о невыезде, после оглашения приговора их взяли под стражу.

Сестру милиционера Ларису Евстратенко, на момент его задержания работавшую в райисполкоме, освободили от уголовной ответственности в связи с амнистией.

За что их всех судили?

Напомним, экс-милиционер обвиняется в получении взятки, мошенничестве, превышении власти, подделке документов. По всем эпизодам Евстратенко свою вину отрицает категорически. Он и его адвокат утверждают, что его оговорили.

По версии же следствия, свою преступную деятельность Евстратенко начал еще в 2014 году. Тогда он был в должности старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Чечерского РОВД.

Так, экс-милиционер подстрекал и склонял к даче взятки в сумме 300 рублей местного жителя за обещание не привлекать его к уголовной ответственности за употребление наркотических средств. Сделать это, по словам Евстратенко, было возможно, подменив результаты медицинских исследований обвиняемого.

Также он убедил местную жительницу, что за 400 долларов посодействует в освобождении ее родственника из изолятора временного содержания, куда тот попал по подозрению в хранении наркотиков. Позже Евстратенко пообещал женщине освободить родственника еще и от уголовной ответственности по этой статье. Та, утверждает следствие, передала милиционеру в общей сложности 2400 долларов.

В 2017 году за 600 долларов милиционер пообещал еще одному местному жителю подменить результаты биологических исследований, чтобы тот смог избежать уголовной ответственности за употребление и хранение наркотических средств.

В следующем эпизоде под угрозой фальсификации доказательств хранения наркотиков и распространения порнографических материалов Евстратенко убедил местного жителя продать своей бывшей теще дом. Недвижимость в 70 квадратных метров с постройками и участком земли обошлась покупателям в 5 тысяч долларов и Nissan Almera.

Другие свои преступные замыслы в одиночку бывший милиционер уже осуществить не мог — понадобились помощники. Так в деле появляются еще четыре фигуранта: сестра Евстратенко Лариса Евстратенко, его сожительница — Марина Евстратенко (однофамилица обвиняемого) и двое гражданских супругов из Ровковичей — Алеся Иванчикова и Евгений Донцов, работающие полеводами в местном хозяйстве. Все они замешаны в махинациях с недвижимостью и деньгами одиноких пенсионеров. Вину признают частично.

Знакомого полевода Евстратенко просит оформить опекунство над стариком из Дома сестринского ухода. Гражданская жена Евстратенко, работающая юристом в местной больнице, помогла оформить соответствующие бумаги и забрать пенсионера из учреждения. В итоге пожилого мужчину переселили в домик в деревне, а ключи от его квартиры в Чечерске достались милиционеру.

В марте 2018 года в поле зрения Евстратенко попал другой пенсионер с деменцией. У пожилого мужчины был счет в банке на сумму 11 тысяч рублей и квартира. Милиционер снова привлек к делу знакомого полевода и его сожительницу: они должны были выступить опекунами, но официально соответствующие документы оформлены не были. Обманным путем (и снова не без помощи гражданской жены Евстратенко) старика отпустили из Нисимковичской больницы сестринского ухода, и компания вместе с ним прямиком отправилась в банк снимать со счета деньги мужчины. В одном из отделений сотрудница проявила бдительность и вызвала милицию. Началась проверка. Чтобы уйти от ответственности, Евстратенко подключил к делу сестру Ларису, которая занимала должность управделами в Чечерском райисполкоме. Женщина оформила бумаги на опекунство над престарелым задним числом, а Евстратенко поместил их в материалы проверки.

 
 
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Суд вынес приговор по делу бывшего начальника уголовного розыска Чечерского РОВД Дмитрия Евстратенко: его обвиняли в получении взятки, мошенничестве, превышении...
 
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