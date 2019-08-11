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В Борисове потерялся 11-летний мальчик, страдающий аутизмом
12.08.2019 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 августа в Борисове поетрялся 11-летний мальчик-аутист. Он уходит из дома не в первый раз. Милиция просит помощи в розыске ребенка.
11-летний Аким Попов ушел из дома 9 часов утра 12 августа. Спустя полтора часа его видели на ж/д станции «Печинский» — он садился в электричку в направлении Минска. Где он сейчас находится — неизвестно.
Ранее неоднократно уходил из дома, его не раз находили на станциях метрополитена в Минске.
Приметы: на вид 10−11 лет, рост 155−165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые короткие, размер обуви 35.
Был одет: синяя рубашка в клетку с капюшоном (удлиненная), шорты бежевые, темные носки, белые кроссовки.
Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении Акима Попова, сообщить по телефонам: 8−0177−70−70−06 (07), 8−029−505−36−71 (МТС), 8−029−150−43−37 (Велком) или 102.
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Ранее неоднократно уходил из дома, его не раз находили на станциях метрополитена в Минске.
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