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В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Столинским РОЧС проведены проверки

12.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Столинским РОЧС проведены проверки

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведены выборочные проверки ОАО «Столинрайагросервис», филиалы «Общепит» и «Горкоопторг» Столинского РайПО.

При проведении проверки ОАО «Столинрайагросервис» (директор Курган Геннадий Николаевич) был выявлен ряд нарушений:

— неисправные огнетушители на территории АЗС;

— допускается курение на территории станции технического обслуживания вне специально отведенных мест для курения;

— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— на территории предприятия первичные средства пожаротушения (огнетушители) не обозначены.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

 

При проведении проверки филиала «Общепит» Столинского РайПО (директор Репетуха Геннадий Витальевич) был выявлен ряд нарушений:

— двери на путях эвакуации в магазине «У крыницы» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— двери на путях эвакуации в магазине «Полесье» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— двери на путях эвакуации в магазине «Олимп» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— двери на путях эвакуации в магазине «Магазин №7» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

—  неисправный огнетушитель в буфете автовокзала г. Столин;

—  не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения в «Магазине № 6» аг. Федоры и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

 

При проведении проверки филиала «Горкоопторг» Столинского РайПО  (директор Прилуцкий Александр Ксенафонтович) был выявлен ряд нарушений:

— двери на путях эвакуации в баре «Славянский» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— отсутствует необходимое расчётное количество огнетушителей в «Магазине № 3»;

—  неисправный огнетушитель в «Магазине № 1» г. Столин и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

 

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведены выборочные проверки...
 
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