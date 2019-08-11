В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Столинским РОЧС проведены проверки

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведены выборочные проверки ОАО «Столинрайагросервис», филиалы «Общепит» и «Горкоопторг» Столинского РайПО.
При проведении проверки ОАО «Столинрайагросервис» (директор Курган Геннадий Николаевич) был выявлен ряд нарушений:
— неисправные огнетушители на территории АЗС;
— допускается курение на территории станции технического обслуживания вне специально отведенных мест для курения;
— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— на территории предприятия первичные средства пожаротушения (огнетушители) не обозначены.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.
При проведении проверки филиала «Общепит» Столинского РайПО (директор Репетуха Геннадий Витальевич) был выявлен ряд нарушений:
— двери на путях эвакуации в магазине «У крыницы» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— двери на путях эвакуации в магазине «Полесье» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— двери на путях эвакуации в магазине «Олимп» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— двери на путях эвакуации в магазине «Магазин №7» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— неисправный огнетушитель в буфете автовокзала г. Столин;
— не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения в «Магазине № 6» аг. Федоры и др.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.
При проведении проверки филиала «Горкоопторг» Столинского РайПО (директор Прилуцкий Александр Ксенафонтович) был выявлен ряд нарушений:
— двери на путях эвакуации в баре «Славянский» не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— отсутствует необходимое расчётное количество огнетушителей в «Магазине № 3»;
— неисправный огнетушитель в «Магазине № 1» г. Столин и др.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.