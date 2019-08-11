Хулиганам нужно знать…

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В целях предупреждения совершения хулиганских действий жителями и гостями нашего района Столинский РОВД разъясняет предусмотренную законодательством Республики Беларусь ответственность за совершение хулиганских действий.

Статья 339. Хулиганство Уголовный кодекс Республики Беларусь

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Хулиганство, совершенное повторно либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), – наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Эдуард СТАСЕВИЧ, заместитель начальника ООПП Столинского РОВД, капитан милиции