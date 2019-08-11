Дубровенские дорожники проводят плановый ремонт на автодорогах

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Приятно ехать по новому асфальтобетонному покрытию дороги, которая ровной, гладкой лентой вьется между агрогородками. Однако такое удовольствие автолюбитель может испытать не на каждом направлении Дубровенского района. В текущем году по программе ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог местного значения проводится ремонт на автодорогах Дубровно-Ляды и Дубровно-Сова.

— Почему именно эти дороги были выбраны для ремонта?— интересуемся у начальника филиала «Дубровенское ДРСУ №108» Владимира Ченторицкого.

— Эти дороги связывают наш район с Могилевщиной и Россией. Так сказать, являются въездными воротами района. В этой же связи в результате увеличения транспортных нагрузок образовались просадки, выбоины, разрушение асфальтобетона. Технико-эксплуатационные показатели перестали соответствовать нормативным требованиям. А кое-где и вообще отсутствовал асфальт.

Поэтому эти дороги включены в план ремонта. Работы по этим направлениям начались в прошлом году, — рассказал Владимир Ченторицкий. — Так, до агрогородка Калиновка в 2018 году было пройдено 22 километра. Правда, ремонт производился частями: на самых поврежденных участках дороги. На этот год был запланирован полный ремонт 5385 метров дороги: от 22 километра в сторону Лядов. Но в мае приезжал генеральный директор КУП «Витебскоблдорстрой» Владимир Матвеев, оценил состояние дороги, уровень проведенных работ и принял решение о выделении дополнительных средств на ремонт еще четырех километров дороги. Таким образом, от Калиновки до границы со Смоленской областью мы закрываем ремонт дороги полностью, — подчеркнул Владимир Ченторицкий.

Для этого дорожники укладывают два слоя дорожного покрытия: выравнивающий и поверхностный. Где эти работы завершаются, отсыпаются откосы, заменяются знаки, ведется обновление автобусных остановок — павильонов и остановочных площадок. Так, уже отремонтирована остановка в Орловичах. Приступили к ремонту остановочной площадки в Горельках (на снимке), на очереди — в д.Кротики. В Лядах будет заасфальтирована разворотная площадка, обновлена посадочная платформа и остановочный пункт.

Конечно, остается вопрос о состоянии участка Дубровно-Савино ляднянской дороги. Владимир Ченторицкий отметил, что пока эти 7 километров будут поддерживаться уходными работами, ямочным ремонтом.

В.Ченторицкий рассказал, что на выполнении этих работ ежедневно задействовано 20-24 человека, это без учета привлеченных водителей и трактористов на подвозке гравия, асфальта и др.

Асфальтный завод в смену выпускает 18 тонн асфальтобетонной смеси. Весь этот объем необходимо использовать с соблюдением всех технологических норм. Так, если асфальтобетонная смесь выходит из смесителя 160 градусов, то в асфальтоукладчике при укладке она должна быть не меньше 120 градусов, иначе ухудшаются свойства и качество покрытия. Тут особенно не помедлишь. За организацией работ, правильной расстановкой сил и соблюдением технологических требований следит мастер Александр Петроченко. На асфальтоукладчике грамотно работает Александр Пономарев.

Елена КОРСАКОВА.