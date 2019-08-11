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Дубровенские дорожники проводят плановый ремонт на автодорогах

12.08.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенские дорожники проводят плановый ремонт на автодорогах

Приятно ехать по новому асфальтобетонному покрытию дороги, которая ровной, гладкой лентой вьется между агрогородками. Однако такое удовольствие автолюбитель может испытать не на каждом направлении Дубровенского района. В текущем году по программе ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог местного значения проводится ремонт на автодорогах Дубровно-Ляды и Дубровно-Сова.
— Почему именно эти дороги были выбраны для ремонта?— интересуемся у начальника филиала «Дубровенское ДРСУ №108» Владимира Ченторицкого.
— Эти дороги связывают наш район с Могилевщиной и Россией. Так сказать, являются въездными воротами района. В этой же связи в результате увеличения транспортных нагрузок образовались просадки, выбоины, разрушение асфальтобетона. Технико-эксплуатационные показатели перестали соответствовать нормативным требованиям. А кое-где и вообще отсутствовал асфальт.

Поэтому эти дороги включены в план ремонта. Работы по этим направлениям начались в прошлом году, — рассказал Владимир Ченторицкий. — Так, до агрогородка Калиновка в 2018 году было пройдено 22 километра. Правда, ремонт производился частями: на самых поврежденных участках дороги. На этот год был запланирован полный ремонт 5385 метров дороги: от 22 километра в сторону Лядов. Но в мае приезжал генеральный директор КУП «Витебскоблдорстрой» Владимир Матвеев, оценил состояние дороги, уровень проведенных работ и принял решение о выделении дополнительных средств на ремонт еще четырех километров дороги. Таким образом, от Калиновки до границы со Смоленской областью мы закрываем ремонт дороги полностью, — подчеркнул Владимир Ченторицкий.

Для этого дорожники укладывают два слоя дорожного покрытия: выравнивающий и поверхностный. Где эти работы завершаются, отсыпаются откосы, заменяются знаки, ведется обновление автобусных остановок — павильонов и остановочных площадок. Так, уже отремонтирована остановка в Орловичах. Приступили к ремонту остановочной площадки в Горельках (на снимке), на очереди — в д.Кротики. В Лядах будет заасфальтирована разворотная площадка, обновлена посадочная платформа и остановочный пункт.
Конечно, остается вопрос о состоянии участка Дубровно-Савино ляднянской дороги. Владимир Ченторицкий отметил, что пока эти 7 километров будут поддерживаться уходными работами, ямочным ремонтом.
В.Ченторицкий рассказал, что на выполнении этих работ ежедневно задействовано 20-24 человека, это без учета привлеченных водителей и трактористов на подвозке гравия, асфальта и др.

Асфальтный завод в смену выпускает 18 тонн асфальтобетонной смеси. Весь этот объем необходимо использовать с соблюдением всех технологических норм. Так, если асфальтобетонная смесь выходит из смесителя 160 градусов, то в асфальтоукладчике при укладке она должна быть не меньше 120 градусов, иначе ухудшаются свойства и качество покрытия. Тут особенно не помедлишь. За организацией работ, правильной расстановкой сил и соблюдением технологических требований следит мастер Александр Петроченко. На асфальтоукладчике грамотно работает Александр Пономарев.
Елена КОРСАКОВА.

 
 
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Приятно ехать по новому асфальтобетонному покрытию дороги, которая ровной, гладкой лентой вьется между агрогородками. Однако такое удовольствие автолюбитель...
 
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