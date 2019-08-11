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Когда в этом году пройдут линейки, если 1 сентября - воскресенье?
12.08.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому школьные линейки пройдут на день позже: в понедельник, 2 сентября, рассказали TUT.BY в Министерстве образования.
В этом году первоклассниками станут около 115 тысяч детей. Всего в Беларуси будут учиться 1 миллион 30 тысяч школьников.
В 2019—2020 учебном году в стране будут работать около 3 тысяч средних учебных заведений. Восемь из них — новые: эти школы впервые откроют свои двери для учащихся.
Первым и вторым классам повезет: в третьей четверти для них устроят дополнительные зимние каникулы длиною в 7 дней — с 17 февраля по 23 февраля 2020 года.
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В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому праздничные линейки пройдут на день позже, рассказали TUT.BY в Министерстве образования.
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