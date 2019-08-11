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Когда в этом году пройдут линейки, если 1 сентября - воскресенье?

12.08.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому школьные линейки пройдут на день позже: в понедельник, 2 сентября, рассказали TUT.BY в Министерстве образования.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В этом году первоклассниками станут около 115 тысяч детей. Всего в Беларуси будут учиться 1 миллион 30 тысяч школьников.

В 2019—2020 учебном году в стране будут работать около 3 тысяч средних учебных заведений. Восемь из них — новые: эти школы впервые откроют свои двери для учащихся.

Напомним, каникулы в этом учебном году будут такими:

  • осенние — 9 дней: с 1 ноября по 9 ноября 2019 года включительно;
  • зимние — 17 дней: с 26 декабря 2019 года по 11 января 2020-го включительно;
  • весенние — 6 дней: с 30 марта по 4 апреля 2020 года включительно;
  • летние — 92 дня: с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Первым и вторым классам повезет: в третьей четверти для них устроят дополнительные зимние каникулы длиною в 7 дней — с 17 февраля по 23 февраля 2020 года.

 
 
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В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому праздничные линейки пройдут на день позже, рассказали TUT.BY в Министерстве образования.
 
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