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WorldSkills популяризирует в Беларуси новые направления профразвития - участник нацсборной

12.08.2019 16:28 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

WorldSkills популяризирует в Беларуси новые направления профразвития - участник нацсборной

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. WorldSkills позволяет популяризировать в Беларуси перспективные современные направления профессиональной подготовки и трендовые компетенции. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась молодой специалист ПКП "Гомельдорпроект" Ольга Петровец, участница республиканской команды на 45-й международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.

"BIM-технологии информационного моделирования зданий позволяют показать весь жизненный цикл здания - от проектирования до сноса. По сути, строим его виртуальную копию, которая живет ровно столько же, сколько и само здание, - пояснила Ольга Петровец. - Эта компетенция впервые включена в программу WorldSkills. Надеюсь, наше участие поможет популяризировать информационное моделирование зданий среди студентов и молодых специалистов".

Сама девушка, как и другая участница команды в компетенции "BIM-технологии: информационное моделирование здания" Марина Жукова из ОАО "Гипроживмаш", увлеклась новым, тогда еще мало известным в Беларуси, направлением в студенческие годы. Привлекали новизна и перспективы - у нас в стандартных программах образования этих технологий нет, а в европейских странах они уже получили интенсивное развитие. Сегодня, по словам конкурсанток, чтобы начать осваивать информационное моделирование зданий, необязательно даже идти на курсы - в YouTube можно найти много полезных уроков, бывают бесплатные вебинары. Но, конечно, необходимо базовое инженерное образование, которое таким образом получает новое направление развития.

WorldSkills International (WSI) - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки, привлечение молодежи в производственный сектор экономики, популяризация рабочих профессий и специальностей. Участники - молодые люди до 22 лет (по некоторым компетенциям - до 24 лет).

В январе 2014 года Беларусь официально стала членом международной организации WorldSkills International. Проведено уже три республиканских конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus (в 2014, 2016, 2018 годах). Белорусы участвовали в 43-м международном чемпионате WorldSkills в бразильском Сан-Пауло (в 15 компетенциях), в 44-м чемпионате в Абу-Даби (27 компетенций).

На первенстве этого года соберутся более 1,5 тыс. конкурсантов из 63 стран мира. Беларусь будет представлена 40 участниками (36 конкурсантов WorldSkills по 33 компетенциям, 4 конкурсанта JuniorSkills по 4 компетенциям). Кроме того, в Казани белорусы поборются за призы в трех новых компетенциях по направлению FutureSkills: "Технология промышленного дизайна", "Квантовые (лазерные) технологии", "BIM-технологии: информационное моделирование здания".

Торжественные проводы республиканской команды на WorldSkills Kazan 2019 прошли на базе Музея истории Великой Отечественной войны с участием вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. WorldSkills позволяет популяризировать в Беларуси перспективные современные направления профессиональной подготовки и трендовые...
 
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