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Глава Минздрава рассказал, к чему привел мониторинг цен на лекарства у нас и за границей
12.08.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мониторинг цен на лекарства с помощью пользователей соцсетей, который стартовал в июле, помог Минздраву — ведомство готовит соответствующие дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Влидимир Караник после доклада президенту, сообщает телеканал
Ведомство с помощью пользователей соцсетей проанализировало цены на лекарства, которые наиболее часто встречаются. Теперь Минздрав готовит соответствующие дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на препараты. Эту информацию передадут в МАРТ, который изучит ситуацию на соседних рынках и зарегистрирует предельную цену.
«На сегодняшний момент проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются. Это уже больше 100 позиций. Сейчас готовятся дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Соответственно, эта информация передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы изучили ситуацию на соседних рынках. Будет зарегистрирована предельная цена, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной», — рассказал глава Минздрава.
При этом в эфире телеканала
«Аптечная сеть „Белфармация“ начинает достаточно активно заключать прямые контракты с производителями на поставку препаратов. За последние несколько месяцев количество прямых контрактов, заключенных „Белфармацией“, увеличилось на 55%», — отметил он.
Он также подчеркнул, что Минздрав ни в коем случае не пытаемся ограничивать доступность лекарств, в том числе импортного, для белорусов.
«Я считаю, что у каждого гражданина должен быть выбор — купить либо наш препарат, либо импортный препарат. Но у нашего гражданина должна быть гарантия, что он покупает качественный препарат, независимо от того, где он был произведен», — добавил Караник.
Напомним, в июле Минздрав
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Мониторинг цен на лекарства с помощью пользователей соцсетей, который стартовал в июле, помог Минздраву - ведомство готовит соответствующие дополнения в...
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