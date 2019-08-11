Глава Минздрава рассказал, к чему привел мониторинг цен на лекарства у нас и за границей

Источник материала: Tut.by

Мониторинг цен на лекарства с помощью пользователей соцсетей, который стартовал в июле, помог Минздраву — ведомство готовит соответствующие дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Влидимир Караник после доклада президенту, сообщает телеканал ОНТ .

Ведомство с помощью пользователей соцсетей проанализировало цены на лекарства, которые наиболее часто встречаются. Теперь Минздрав готовит соответствующие дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на препараты. Эту информацию передадут в МАРТ, который изучит ситуацию на соседних рынках и зарегистрирует предельную цену.

«На сегодняшний момент проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются. Это уже больше 100 позиций. Сейчас готовятся дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Соответственно, эта информация передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы изучили ситуацию на соседних рынках. Будет зарегистрирована предельная цена, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной», — рассказал глава Минздрава.

При этом в эфире телеканала «Беларусь-1» он отметил, что если эти препараты исчезнут в коммерческих аптеках, они появятся по этой цене в государственных.

«Аптечная сеть „Белфармация“ начинает достаточно активно заключать прямые контракты с производителями на поставку препаратов. За последние несколько месяцев количество прямых контрактов, заключенных „Белфармацией“, увеличилось на 55%», — отметил он.

Он также подчеркнул, что Минздрав ни в коем случае не пытаемся ограничивать доступность лекарств, в том числе импортного, для белорусов.

«Я считаю, что у каждого гражданина должен быть выбор — купить либо наш препарат, либо импортный препарат. Но у нашего гражданина должна быть гарантия, что он покупает качественный препарат, независимо от того, где он был произведен», — добавил Караник.

Напомним, в июле Минздрав начал анализировать цены на лекарства, в том числе купленные за границей. Тем, кто покупает препараты в других странах, предложили прислать фото упаковки или чека на лекарства, цена на которые ниже, чем в Беларуси. Пользователи начали активно присылать снимки чеков.