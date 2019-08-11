За день пограничники нашли и изъяли самурайский меч, пневматику и «глушилку» связи

Источник материала: Tut.by

11 августа выдался интересным днем для пограничников: сначала изъяли «глушилку» связи и электрошокер, потом пистолеты и самурайский меч. Больше всего находок принадлежит гражданам России, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.





Утром в минувшее воскресенье в пункте пропуска «Урбаны» в машине у россиянина, который ехал в Беларусь из Латвии, нашли электрошокер и специальное устройство для подавления сигналов связи.









«Как пояснил водитель, такое необычное устройство ему понадобилось для обеспечения безопасности бизнес-переговоров. Изъятые спецсредства отправлены на экспертизу», — рассказали в ведомстве.

Через пару часов в пункте пропуска «Лынтупы» на заднем сиденье в машине у гражданина Литвы нашли пневматический пистолет Borner. Мужчина объяснил, что просто забыл выложить перед поездкой. Аналогичный случай отмечен в пункте пропуска «Новая Гута», где у выезжающего россиянина в ящике под пассажирским сиденьем нашли пневматический пистолет ПМ. По данным фактам назначены проверки.





Но еще более интересное оружие нашли в пункте «Домачево» у россиянина, который ехал через Беларусь на родину (сам живет в Италии). В багажнике лежал самурайский меч.





Как пояснил мужчина, меч он вез в качестве сувенира. Находку отправили на экспертизу.