ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За день пограничники нашли и изъяли самурайский меч, пневматику и «глушилку» связи

12.08.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

11 августа выдался интересным днем для пограничников: сначала изъяли «глушилку» связи и электрошокер, потом пистолеты и самурайский меч. Больше всего находок принадлежит гражданам России, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Утром в минувшее воскресенье в пункте пропуска «Урбаны» в машине у россиянина, который ехал в Беларусь из Латвии, нашли электрошокер и специальное устройство для подавления сигналов связи.



«Как пояснил водитель, такое необычное устройство ему понадобилось для обеспечения безопасности бизнес-переговоров. Изъятые спецсредства отправлены на экспертизу», — рассказали в ведомстве.

Через пару часов в пункте пропуска «Лынтупы» на заднем сиденье в машине у гражданина Литвы нашли пневматический пистолет Borner. Мужчина объяснил, что просто забыл выложить перед поездкой. Аналогичный случай отмечен в пункте пропуска «Новая Гута», где у выезжающего россиянина в ящике под пассажирским сиденьем нашли пневматический пистолет ПМ. По данным фактам назначены проверки.


Но еще более интересное оружие нашли в пункте «Домачево» у россиянина, который ехал через Беларусь на родину (сам живет в Италии). В багажнике лежал самурайский меч.


Как пояснил мужчина, меч он вез в качестве сувенира. Находку отправили на экспертизу.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все эти находки были сделаны в разных пунктах пропуска 11 августа.
 
Новости дня
Новости общества
 
Оборудование для парламента закупали через откаты. Судят бывшего сотрудника Управделами президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика