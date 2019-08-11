«Перила выгнул - и на чердак». Как ребенок попал на крышу минской 12-этажки, откуда позже упал и разбился

Источник материала: Tut.by

В субботу днем с с крыши 12-этажки на улице Плеханова в Минске упал ребенок. Мальчик умер. По предварительной информации, школьник играл на крыше с другом. Видимо, говорят прохожие, дети попали на чердак через лазейку в перилах. Сейчас в этой деле разбираются следователи.



Место, где произошла трагедия.

Трагедия произошла у третьего корпуса высотки. Одна из жительниц рассказывает, что в их подъезд «пора уже переносить школу»: так много молодежи тут тусуется. Почему именно здесь, объяснить не может. Погибший мальчик, рассказывают, был не из их дома и даже двора — он живет через несколько домов отсюда.

Дом относится к ЖЭСу № 45. Дворник Игорь Перекатнов, который следит здесь за порядком, в понедельник утром подметает территорию у расположенной рядом библиотеки. В субботу он тоже был на работе.

— Когда все произошло, я был с другой стороны дома и только заметил, что едет скорая, — возвращается к тем событиям мужчина. — Мой знакомый таксист видел, как ребенок сорвался, он и сообщил в милицию. Говорят, мальчик был на крыше не один, но, вроде бы, друга не видели и не нашли.

Сколько детей в момент трагедии находилось на крыше, Игорь не знает.

Жительница дома, квартира которой находится на 12 этаже, говорит, что слышно было, как днем по крыше кто-то ходил — и не один.

Как дети попали на крышу, кто-то из местных не знает, кто-то предполагает, что «через лазейку».

— Лестничные перила гнутся. Выгнул и прошел, — предполагает дворник Игорь. — В этом году кто-то из дома напротив уже вызывал к нам милицию. Люди видели, как по крыше нашей многоэтажки бегают дети. Милиция приехала, но никого не нашла. Милиционеры ко мне подходили, спрашивали ключи, потому что вход на чердак был на замке.

По словам Игоря, подняться на крышу можно на лифте или по лестнице. Мы идем по пожарной лестнице. Стены на многих пролетах расписаны. Игорь рассказывает, что сам однажды вызывал на подростков милицию: жаловался, что дети здесь курят и мусорят.

— Тут живут два брата-подростка, к ним часто молодежь и приходит, — рассказывает Игорь. — Да и разве сложно попасть в подъезд? Позвонил в домофон, сказал, что почтальон — и тебе откроют.

Выход на чердак — через балкон. Балкон открыт. Лестница, что ведет на крышу, закрыта. На входе замок. Замок говорит Игорь всегда закрыт. И в субботу, уверен он, тут тоже все было закрыто.



Выход на чердак закрыт на замок.

— Вот эти перила, — показывает он на перегородку перила. — Здесь было сломано и аккуратно подставлено. Видимо, через этот проем он и попал на крышу. Вчера эту перегородку приварили и сделали еще две горизонтальные.







Если идешь по пожарной лестнице, на одном из полетов можно увидеть сломанные перила

Врачам, которые прибыли на место трагедии, спасти ребенка не удалось. В понедельник мальчика похоронили.

— Это очень хороший мальчик, очень хорошая семья, — не сдерживает слез знакомая семьи Ксения. — Ему было 12 лет. Занимался футболом, учился в кадетском классе. Это ужасно. Это замечательная семья, досмотренный ребенок. Они только приехали с моря. Никто не понимает, почему он сюда пришел.

В УСК по городу Минску сообщают: по факту трагедии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.