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В метро временно закроют один из выходов на «Востоке» к Dana mall
12.08.2019 17:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из выходов метро на станции «Восток» будет временно закрыт. Об этом
С 13 по 24 августа выход 1−1 станции метро «Восток» будет закрыт на время, пока там будут красить конструкции крытых павильонов.
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В переходе будут красить конструкции крытых павильонов.
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