В метро временно закроют один из выходов на «Востоке» к Dana mall

Источник материала: Tut.by

Один из выходов метро на станции «Восток» будет временно закрыт. Об этом сообщает Минский метрополитен.



Схема: twitter.com/minskoemetro

С 13 по 24 августа выход 1−1 станции метро «Восток» будет закрыт на время, пока там будут красить конструкции крытых павильонов.