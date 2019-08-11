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В метро временно закроют один из выходов на «Востоке» к Dana mall

12.08.2019 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из выходов метро на станции «Восток» будет временно закрыт. Об этом сообщает Минский метрополитен.


Схема: twitter.com/minskoemetro

С 13 по 24 августа выход 1−1 станции метро «Восток» будет закрыт на время, пока там будут красить конструкции крытых павильонов.

 
 
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В переходе будут красить конструкции крытых павильонов.
 
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