Заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Кирюта встретился с трудовым коллективом ДРСУ №122

В ходе беседы были затронуты темы строительства средней школы № 25 в микрорайоне № 6, моста через р. Березина по ул. Гагарина и путепровода через ул. Гагарина. Заместитель председателя отметил, что строительство моста ведется оперативно с опережением на 1 год. Также была затронута тема строительства подземного перехода по ул. Гагарина в районе ТЦ «Корона». Олег Анатольевич рассказал и о подготовке проектно-сметной документации по строительству Ледового Дворца и спортивного комплекса, путепровода через ж/д пути в районе Зеленого городка.
После обсуждения вышеупомянутых тем сотрудники филиала задали следующие вопросы:
- Каким образом будет реконструирован Старый город?
По данному вопросу Олег Анатольевич рассказал о планах сделать ул. Дзержинского пешеходной, преобразовать кинотеатр «Победа» в ЗАГС, а также реконструировать Соборную площадь.
- Каким образом будут укомплектовывать среднюю школу № 25 в микрорайоне № 6? Обязательно ли дети из микрорайона № 6 должны будут посещать данную школу, либо по желанию смогут остаться учиться в своей школе?
На данный вопрос О.А.Кирюта ответил, что обязывать менять школу никого не будут.
- Когда будут установлены новые остановки взамен коммерческих на улицах г. Борисова?
Олег Анатольевич пояснил, что данный вопрос является актуальным из-за отсутствия денежных средств в УП «Жилье». Поэтому на ул. Чапаева и проспекте Революции будут демонтироваться существующие автобусные остановки, устанавливаться более современные, а демонтированные будут устанавливаться на улицах г. Борисова, где они отсутствуют, а со временем также будут заменены.
http://www.borisov.minsk-region.by/novosti-regiona/item/36202-vstrecha-zamestitelya-predsedatelya-borisovskogo-rajispolkoma-kiryuty-o-a-s-trudovym-kollektivom-filiala-kup-minskobldorstroj-drsu-122