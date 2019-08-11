Заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Кирюта встретился с трудовым коллективом ДРСУ №122

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В ходе беседы были затронуты темы строительства средней школы № 25 в микрорайоне № 6, моста через р. Березина по ул. Гагарина и путепровода через ул. Гагарина. Заместитель председателя отметил, что строительство моста ведется оперативно с опережением на 1 год. Также была затронута тема строительства подземного перехода по ул. Гагарина в районе ТЦ «Корона». Олег Анатольевич рассказал и о подготовке проектно-сметной документации по строительству Ледового Дворца и спортивного комплекса, путепровода через ж/д пути в районе Зеленого городка.

После обсуждения вышеупомянутых тем сотрудники филиала задали следующие вопросы:

Каким образом будет реконструирован Старый город?

По данному вопросу Олег Анатольевич рассказал о планах сделать ул. Дзержинского пешеходной, преобразовать кинотеатр «Победа» в ЗАГС, а также реконструировать Соборную площадь.

Каким образом будут укомплектовывать среднюю школу № 25 в микрорайоне № 6? Обязательно ли дети из микрорайона № 6 должны будут посещать данную школу, либо по желанию смогут остаться учиться в своей школе?

На данный вопрос О.А.Кирюта ответил, что обязывать менять школу никого не будут.

Когда будут установлены новые остановки взамен коммерческих на улицах г. Борисова?

Олег Анатольевич пояснил, что данный вопрос является актуальным из-за отсутствия денежных средств в УП «Жилье». Поэтому на ул. Чапаева и проспекте Революции будут демонтироваться существующие автобусные остановки, устанавливаться более современные, а демонтированные будут устанавливаться на улицах г. Борисова, где они отсутствуют, а со временем также будут заменены.

http://www.borisov.minsk-region.by/novosti-regiona/item/36202-vstrecha-zamestitelya-predsedatelya-borisovskogo-rajispolkoma-kiryuty-o-a-s-trudovym-kollektivom-filiala-kup-minskobldorstroj-drsu-122