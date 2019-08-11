Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 12.08.2019

По общему намолоту лидируют:
Несвижский (130967 тонн), Слуцкий (119720 тонн), Копыльский (114523 тонны), Минский (107282 тонны), Клецкий (84038 тонн)
По урожайности лидируют:
Несвижский (60 ц с га), Дзержинский (50 ц с га), Клецкий (48 ц с га), Минский (46 ц с га), Молодечненский (41 ц с га)
По урожайности среди хозяйств:
- ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (81,6 ц с га);
- ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (76,7 ц с га);
- СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (76,6 ц с га);
- СФ "Клецкий" ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" ‒ Плешевич Александр Иванович (68,3 ц с га);
- ОАО "Кухчицы" ‒ Здрок Сергей Павлович (60,0 ц с га);
Лучшие комбайновые экипажи:
- Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич (КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) ‒ намолочено 3025 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
- Лучик Иван Валерьевич, Гуринович Сергей Иванович (Филиал «ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Слуцкого района) ‒ намолочено 2781 тонн, марка комбайна ‒ Lexion 580;
- Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
(ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 2691 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
- Антипцев Александр Александрович, Антипцев Владимир Александрович (СРУП «Совхоз Рачковичи» Белорусской железной дороги Слуцкого района) ‒ намолочено 2649 тонн, марка комбайна Lexion 580;
- Шкутько Дмитрий Анатольевич, Дымар Дмитрий Валерьевич (КСУП "Племенной завод Красная Звезда" Клецкого района) ‒ намолочено 2610 тонн, марка комбайна Lexion-580;
Лучшие водители:
- Богдан Дмитрий Степанович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 3596 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501В9
- Литошко Сергей Александрович (ОАО"Заболотский", Любанского района) ‒ 3591 тонн, марка автомобиля ‒ ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
- Скарбич Сергей Иванович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 3311 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501А9;
- Рынкевич Сергей Васильевич (ОАО «Городилово», Молодечненского района) ‒ 3217 тонн; марка автомобиля ‒ Камаз 6520;
- Капачевский Алексей Сергеевич (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 3200 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501А9;
Сушильные агрегаты:
1.Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь" Несвижского района) ‒ высушено 11828 тонн;
- Яковцов Игорь Владимирович, Шибут Денис Николаевич (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижкого района) – высушено 10409 тонн;
- Яцкевич Иван Михайлович (ОАО "Городея", Несвижского района) – высушено 9940 тонн;
- Русак Сергей Николаевич Антипов Олег Константинович (Филиал "Правда-Агро" Дзержинского района) ‒ высушено 9332 тонны;
- Тараненко Олег Сергеевич, Новицкий Михаил Петрович (ОАО "Озерицкий-Агро" Смолевичского района) ‒ высушено 9160 тонн;