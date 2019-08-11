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Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 12.08.2019

12.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По общему намолоту лидируют:

Несвижский (130967 тонн), Слуцкий (119720 тонн), Копыльский (114523 тонны), Минский (107282 тонны), Клецкий (84038 тонн)

По урожайности лидируют:

Несвижский (60 ц с га), Дзержинский (50 ц с га), Клецкий (48 ц с га), Минский (46 ц с га), Молодечненский (41 ц с га)

По урожайности среди хозяйств:

  1. ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (81,6 ц с га);
  2. ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (76,7 ц с га);
  3. СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (76,6 ц с га);
  4. СФ "Клецкий" ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" ‒ Плешевич Александр Иванович (68,3 ц с га);
  5. ОАО "Кухчицы" ‒ Здрок Сергей Павлович (60,0 ц с га);

Лучшие комбайновые экипажи:

  1. Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич     (КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) ‒ намолочено 3025 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
  2. Лучик Иван Валерьевич, Гуринович Сергей Иванович (Филиал «ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Слуцкого района) ‒ намолочено 2781 тонн, марка комбайна ‒ Lexion 580;
  3. Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
    (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 2691 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
  4. Антипцев Александр Александрович, Антипцев Владимир Александрович (СРУП «Совхоз Рачковичи» Белорусской железной дороги Слуцкого района) ‒ намолочено 2649 тонн, марка комбайна Lexion 580;
  5. Шкутько Дмитрий Анатольевич, Дымар Дмитрий Валерьевич (КСУП "Племенной завод Красная Звезда" Клецкого района) ‒ намолочено 2610 тонн, марка комбайна Lexion-580;

Лучшие водители:

  1. Богдан Дмитрий Степанович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 3596 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501В9
  2. Литошко Сергей Александрович (ОАО"Заболотский", Любанского района) ‒ 3591 тонн, марка автомобиля ‒ ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
  3. Скарбич Сергей Иванович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 3311 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501А9;
  4. Рынкевич Сергей Васильевич (ОАО «Городилово», Молодечненского района) ‒ 3217 тонн; марка автомобиля ‒ Камаз 6520;
  5. Капачевский Алексей Сергеевич (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 3200 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501А9;

Сушильные агрегаты:

1.Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь" Несвижского района) ‒ высушено 11828 тонн;

  1. Яковцов Игорь Владимирович, Шибут Денис Николаевич (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижкого района) – высушено 10409 тонн;
  2. Яцкевич Иван Михайлович (ОАО "Городея", Несвижского района) – высушено 9940 тонн;
  3. Русак Сергей Николаевич Антипов Олег Константинович (Филиал "Правда-Агро" Дзержинского района) ‒ высушено 9332 тонны;
  4. Тараненко Олег Сергеевич, Новицкий Михаил Петрович (ОАО "Озерицкий-Агро" Смолевичского района) ‒ высушено 9160 тонн;
 
 
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В области убрано 81,3% площадей (намолочено 1 413 171 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 34 ц с га.
 
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