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Вынесен приговор за жестокое убийство двух пенсионеров в Березинском районе - 23 года

12.08.2019 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 августа Минский областной суд вынес приговор за жестокое убийство пенсионеров в деревне Горуни Березинского района в феврале этого года, сообщает пресс-служба суда.

Вечером 24 февраля в одном из домов в деревне Горуни нашли тела двух пенсионеров: 68-летнего мужчины и его 66-летней жены. Подозреваемым оказался 37-летний житель Борисовского района, бывший односельчанин. С ним за три года до трагедии, как узнала милиция, у супругов случился конфликт, и старая обида его подтолкнула на убийство, когда он был пьян.

Как следует из приговора, женщина получила не менее 5 ударов, а ее муж — не менее 10 ударов разными предметами, в том числе чем-то острым и молотком. Оба пенсионера скончались на месте.

За убийство двух человек с особой жестокостью фигуранта приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

«В соответствии с ч. 1 ст. 107 УК в отношении обвиняемого применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма», — добавили в суде.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

 
 
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По версии следствия, фигурант сделал это из-за обиды трехлетней давности.
 
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