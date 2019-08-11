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В Гомеле наградили мужчину, который спас из горящей квартиры двухлетнюю девочку

12.08.2019 19:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 августа в Гомеле за проявленное мужество и отвагу при спасении ребенка на пожаре наградили Вячеслава Барашкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: МЧС

Мужчина получил грамоту, памятные подарки, а также благодарственное письмо и сувениры МЧС.

Напомним, 31 июля в Гомеле в доме № 19 по улице Фогеля произошел пожар. Еще до прибытия спасателей обычный прохожий, им оказался 34-летний Вячеслав Барашков, вынес из горящей квартиры двухлетнюю девочку.

«Мужчина увидел дым из окна квартиры, зашел в подъезд и открыл входную дверь, которая не была не заперта на замок. Из-за задымления в квартире, он не смог проникнуть внутрь и просто звал людей. Спустя несколько секунд на голос мужчины откликнулась девочка, которая не могла самостоятельно выйти из квартиры. Увидев ее в коридоре, он взял девочку на руки и вынес на чистый воздух», — рассказали в МЧС.

Отметим, что мужчина действовал не в одиночку. Пока он занимался ребенком, другой очевидец — участковый милиционер вытащил из квартиры дедушку девочки, который не мог самостоятельно передвигаться.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина получил грамоту, памятные подарки, а также благодарственное письмо и сувениры МЧС.
 
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